曼联热身赛两场不胜，这的确令人大跌眼镜，如果1比1平墨西哥美洲还有马塔救主的进球可以作为安慰的话，那么0比0圣何塞地震就连遮羞布都没有了。上一场比赛马夏尔哑火是症结之一，本场比赛他和桑切斯同时首发却依旧颗粒无收的确令人费解，究竟是热身赛不愿意发力，还是球队的战术体系和进攻选择都存在问题，所以无法撕开对手的防线斩获进球。

新赛季的压力是比之前赛季要更多的，可是曼联的热身赛如此乏力的确令人担忧。虽然马夏尔获得了穆帅的支持，但是如果继续近两场比赛的低效的话的确是该卖掉了，这样的球员还首发一定会令其他球员不满。值得一提的是本场比赛马塔是下半场才登场的，不过下半场登场也没能再度救主，曼联的这些核心球员们的确该反思了。

这场比赛的进攻没有层次感，上半场马塔不在场上是原因之一，中场的梳理是存在问题的。本场比赛的首发球员和第一场基本相同，瓦伦西亚打了7分钟的比赛因伤下场，也让球迷们很担心，毕竟伤病可能影响到赛季初的战绩。替换瓦伦西亚登场的是达米安，但是这个位置在第65分钟的时候再做出调整，格林伍德替换达米安出场，穆帅如此费力却没有得到内心想要的赛果，的确也证明目前阵中的这些球员的实力和状态都不济。因为下半场门将格兰特登场后屡屡救险，否则球队则会吃到败仗，所以防线进行了诸多变化也依旧存在漏洞也是事实。

下半场刚开始拜利、斯莫林、加纳尔、钟塔西被门萨、图安泽贝、麦克托米奈和马塔换下，穆帅也是不太想接受0比0的结果才进行多个位置的换人，可惜的是依旧没有太多的变化。此外桑切斯在第65分钟被格林伍德换下，卢克肖在第75分钟被米切尔换下，佩雷拉在第82分钟被戈麦斯换下，埃雷拉、马夏尔是打满全场的球员，主帅也是寄望给予更多的时间让两位主力球员及早的恢复状态。

这场比赛马夏尔开场不久接队友传球后选择传给卢克肖，后者大范围转移球给到瓦伦西亚，但是这球给大了。随后是佩雷拉持球后将球给桑切斯脚下，后者准备突破的时候就被放倒，这次定位球桑切斯主罚开到禁区，可惜拜利头球只是击中了横梁，这次机会是上半场最佳的得分机会。

本场比赛曼联开场的进攻机会不少，对手想反击也被球员第一时间反抢下来并没有给门前制造险情，但是进攻机会多的情况下却被数次浪费的确不该。随后埃雷拉再给桑切斯做球，后者横向盘带没带好被对手解围。之后佩雷拉将球传给马夏尔，后者分球给到桑切斯，但是却第二次被防守球员破坏了。在第三次被对手断球后，桑切斯有点急了，所以选择回撤断球后推进到前场，但是这一次还是被放倒在地，不同的是对手吃到一张黄牌。令人不解的是这次定位球开出来曼联球员并不着急，而是选择倒脚，结果是末尾选择大脚传球的时候再度被对手识破。

可以看出这场比赛曼联持球的时间较长，但是却很少能威胁到对手的球门。因为屡屡无法施压对手的球门，桑切斯选择到后场断球后继续发起进攻，只是这一次依旧是倒地后赢得定位球机会，可惜这次定位球直接开出了界。随后好不容易赢得反击的机会，马夏尔长驱直入杀到禁区线上被对手破门，他应该选择更早的出球。之后桑切斯带球就被放倒，定位球机会直接射偏，上半场末尾他得球选择挑传禁区找马夏尔，可惜还是被对手防守球员力压之下化解险情，马夏尔空有结实的体格，也只能在禁区内浪费这绝好的得分机会。

上半场整体是徒有控球率而没有威胁，相比较下来桑切斯更为积极一些，不过总是倒地之后应该更多的选择和队友配合，而不是自己持球进攻，这一点的确该反思。马夏尔维持了上场比赛的低效，也浪费了本就不多的进攻机会。

下半场马塔登场的确是想试图改变局面的，但是对手反而用一次射门考验下半场刚登场的门将格兰特。随后桑切斯带球后直接找到卢克肖，后者在禁区内直接起脚射门打偏，起码在果断性上是优于马夏尔的。随后是曼联的反击机会马塔在禁区内左侧得球后一脚抽射被对手解围，之后依旧是桑切斯的长传球直接开出了界。

令人啼笑皆非的是马夏尔和卢克肖以及埃雷拉不断的传球配合后，好不容易传入禁区却再度被对手破坏，对手仿佛是在看着曼联玩耍，等到有威胁的时候将其破门，显得胸有成竹。之后马夏尔浪费了一次反击机会，这次错失良机后桑切斯被换下了，或许穆帅也看到了这场比赛的走势，所以选择让桑切斯慢慢的适应比赛。

下半场比赛后半段是属于格兰特的，因为他屡屡化解险情，当然帮助他力保球门不失的还有横梁，所以曼联的这场平局的确该谢谢这位门将和横梁，否则一平都难求。