最近的转会市场各种变化，豪门球队都在加快引援的步伐，切尔西目前更接近签下了戈洛温，但是其他球员则还在交涉中，至于阿扎尔则有比较鲜明的态度，那就是1.5亿也不卖，这样坚决的态度也让皇马高层陷入困顿中，短期也不敢放走贝尔和莫德里奇以及本泽马这样的老将。因为阿扎尔还有两年合约，切尔西寄望留下核心也是可能的。只是关于坎特加盟大巴黎的消息，个人认为可能性不大，而且球队可以卖走其他任何球员，唯独不该送坎特离开。

法国队在世界杯中夺冠也力证了坎特的关键性，新赛季的英超一定更为激烈，如何能将这样的大将放走，此外球员本人也曾公开表示自己喜欢伦敦不会选择离开，这样的话就更不可能因为转会费高而放走核心球员的道理了。切尔西老板阿布虽然目前的资金无法和过去相比，但是也不会因为钱而放走球队的顶梁柱。

从坎特加盟切尔西后，两个赛季中几乎是全勤的，即便因伤缺阵的场次不多，但是球队明显会因为没有他而显露无力，上赛季开启前已经错误的放走了马蒂奇，本赛季则切不可放走比马蒂奇更为关键的坎特。今夏世界杯中坎特所在的法国队先后淘汰阿根廷和比利时，坎特让两队的核心都受限了，因此才会有晋级和夺魁的结果。新赛季联赛中起码要拼一个欧冠资格，面对争冠对手强大的进攻群如何能没有坎特这样一位拦截和覆盖能力强的球员。

坎特是在球场上勤勤恳恳的关键一员，在球场外也很少发声，不会给球队带来任何困扰和负面的东西，世界杯前也曾发声不会离队，所以切尔西绝对不可能放走这位功臣。更为可贵的是世界杯期间坎特哥哥离世，自己还在决赛前患有肠胃炎，即便如此还能全心的投入到比赛中，并寄出极其关键的发挥，如此含金量十足的球员的确该永留在蓝军的阵营。

昔年坎特和马赫雷斯都是英超豪门看重的球员，如今坎特已经为切尔西效力两个赛季，而马赫雷斯也于今夏终于如愿加盟了曼城，但是首场热身赛就哑火，这样的开始的确令人失望，而坎特加盟切尔西的处子赛季就斩获联赛冠军，的确是更为高效。事实上这两人都是具备实力的，坎特超级体能和拦截能力的确是英超这个位置的翘楚，马赫雷斯能突能传还能进球的确也是进攻端的多面手。

坎特当初加盟切尔西是因为孔蒂亲自邀请，在意大利人执教的切尔西阵帐下也有更为出色的表现，他可以更为靠前给予进攻端更多帮助，还有一脚远射也曾洞穿对手球门。坎特打拖后后腰位置，队友可以一前一后打中场，两边阿扎尔和威廉或摩西也可以更无忧的在边路冲刺寻觅进攻机会。总之坎特无论在哪个位置都可以帮助球队，而这其中的变化则是取胜的关键。

上赛季后腰位置是坎特和小法出战较多，德林克沃特、巴克利虽然加盟但是并没有获得更多的机会，新帅入主蓝桥之后的新赛季倒是可以进行更多的尝试，喝水哥和坎特在莱斯特城就有足够的化学效应，的确该给予更多机会。上赛季的比赛中场处于劣势的时候是因为小法一被围抢就容易丢球，坎特是到处去补位，的确更为忙碌，体能消耗也更多，这一点本赛季则需要规避。

此外坎特和小法组合，如果球队两个边翼位被限制后，球队选择强打中路的话，中路前场一丢球只有坎特一个有速度回追，小法根本追不上，所以会造成对方4打3，3打3的情况，直接面对球队中卫是很危险的事情，这一点同样需要注意。基于以上这些问题，切尔西的后腰位置上的选择应该更多一些，这样可以有效的避免以上两点错漏的产生。

在切尔西如果有多个阿兹皮利奎塔，球队就可以轻松触及奖杯，而有一个坎特就等于场上多打一人，因为他能发挥两个人的作用，这样的球员必须留队。



