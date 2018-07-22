



英超豪门的热身赛开启，曼城0比不敌多特蒙德，曼联则1比1平墨西哥美洲，曼市双雄都没取得热身赛的开门红也的确令人吃惊。和德比对手相比，红魔的对手要弱很多，球队却没能赢球的确是不该。不过热身赛也是磨合阵容，让球员尽早的恢复状态，何况马塔除了进球外还有1次击中立柱，运气也没站在曼联这一边。

不过必须提及的是曼城的热身赛是萨内和新援马赫雷斯领衔，而曼联的热身赛阵中有很多主力球员，其中包括瓦伦西亚、拜利、斯马林、卢克肖、埃雷拉、马塔、马夏尔，这些都是平时可以首发的球员，所以这样的阵容没擒拿弱旅的确令人失望。

因为今夏法国登顶，博格巴也有出色的表现，这也让之前质疑他的人们改变了看法，同时也认为红魔锋线球员的效率不高，战术打法也不适合博格巴发挥自身的所有的能量。热身赛平局之后，关于锋无力的说法更多的出现，穆帅也的确需要费心筹谋。

从目前的英超形势来看，新赛季争冠的难度要大于上赛季，利物浦不断纳入强援，还引进了巴西门神，因为上赛季欧冠就是门将出错酿成悲剧，这个位置上的加强也意味着新赛季会有更好的战绩。曼城的阵容比较到位，只要部分位置进行微调，目前也没有伤病情况发生，新赛季依旧可能是联赛的领跑者。切尔西已经换帅，萨里入主蓝桥就带来了豪门青睐的若日尼奥，接下来还有重磅引援进入阵容，可以说新赛季没有欧冠的切尔西也会跻身联赛争冠行列，这样的话红魔的压力也会增加，不纳入强援不进行改变的话的确是不行的。

马夏尔也是一度被看好的球员，但是近几个赛季却没有很大的进步，这一点也是穆帅忧心所在。就本场比赛来看马塔的表现最为出色，他打进扳平比分的进球，还曾击中立柱，只是更该发威的马夏尔却比较低效。

比赛刚开始马夏尔持球后选择横传就被对手断球，所幸的是拜利上抢将球断下了，只是后者随后的长传球也被对手判断到了，并在前场中路断球成功。瓦伦西亚随后断球后传给卢克肖，这次进攻最后还是在佩雷拉斜传球后被拦截终止了这次进攻。在对手形成进攻的时候埃雷拉上抢被吹犯规，对手的进攻打的更为直接一些，抢断较多但是却不犯规，战术部署也算是有针对性的。

马夏尔再度拿球是在第11分钟的时候，接队友传球后他有了第一次射门，可惜射高了，随后在中圈位置再度得球后带球到前场左侧选择横敲给瓦伦西亚，这次进攻马塔射门击中了立柱，的确是运气不太好，这样有效的进攻在上半场很少见。随后埃雷拉拦截成功后直塞球找到马夏尔，后者选择斜传球到禁区内，但是被对手门将稳稳拿到。

之后曼联的进攻不断增多，马夏尔也有了更多持球推进发起进攻的机会，但是他这个时候却没有选择和队友做配合，而是选择了远射。因为角球机会没能威胁到球门，所以给了对手反击的机会，对手的马丁内斯选择小角度打门。上半场中段马夏尔得球后分球却传到了禁区，被门将没收。球队在这段时间的进攻威胁度不高，反而是对手进攻中获得了连续三次角球机会，导致红魔的门前危机四伏。

上半场末尾马夏尔再度得球后传身后，却直接将球传出了界，随后倒是为球队赢得了一次定位球机会，并由他自己主罚偏出了右侧底线，上半场的无力是很明显的。下半场虽然穆帅做了两人人员上的调整，但是进攻却依旧没有什么威胁。虽然斯马林几次反抢成功，但是却并没有制造出绝好的进攻机会，倒是对手的马丁内斯的射门很有力道，所幸的是佩雷拉及时将球封堵了。但是这次危机解除不久曼联的球门就告破了，对手的一次长传球到前场，在左侧突破后传中，拜利冒顶，亨利马丁先拔头筹，随后不久穆帅就将马夏尔换下了，因为下半场他比较沉寂，连上半场的偶尔出镜的表现都没有了。

比赛末尾的进球是来自埃雷拉远点头球攻门中柱后弹回，对手解围出现失误给了马塔建功的机会，可以说后者捕捉战机的能力高才能在末尾扳平比分，否则红魔也将和曼城一样首轮热身赛就输了。

虽然比赛中表现不佳，但是曼联主帅还是表示马夏尔将在联赛首轮首发出战，并和马塔以及桑切斯一起参与接下来的热身赛。这对于之前有转会传闻的马夏尔来说是好事，看来穆帅还是比较看好这位高薪低效率的球员继续为球队效力的，可红魔的支持者们却不这样认为。



