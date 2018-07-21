曼城今夏首场热身赛0比1不敌多特蒙德，马赫雷斯的首秀比较低迷也让人们质疑他的能力，事实上热身赛替补出战比较多是一个因素，再就是球员本人也需要适应曼城的战术打法，和队友们完成磨合，所以说一场无进球并不是大事，只是要从比赛中找出症结。因为多特蒙德也是替补出战，而且上下半场轮换了门将以外的多名球员，马赫雷斯打了76分钟的比赛才被换下，这样的情况下没有进球的确说明球员的状态也没调整到最佳，一切都需要时间。

马赫雷斯是今夏曼城的第一签，悍将与球队签约5年，6000万的转会费也打破曼城俱乐部历史转会费纪录，由此可见瓜帅对这名球员的欣赏，因为同样标价的其他球员曼城主帅却觉得贵而放弃了。瓜帅这样做也是因为他觉得在英超征战的球员不需要太多磨合的时间，此外对马赫雷斯的个人特点和实力也是认同的，所以才会在几经周折之后依旧选择将他纳入麾下。

这场比赛开场阶段曼城球员根本无法将球给到马赫雷斯的脚下，津琴科是比较活跃，但是他带球还是被对手第一时间破坏出边线，随后福登带球同样被对手断球了，在替补阵容中这两人是实力较强的球员，但是依旧无法给中前场输送出进攻的机会。在打不开局面的情况下津琴科选择断球，但是他传给队友的球还是被回传给了门将，球队只能再度组织进攻，可惜的是到了福登脚下再度被断球了，津琴科速度反抢却被吹了犯规。这样的情况在比赛中很常见，所以成为马赫雷斯哑火的一个重要点。上半场经过多人传球配合后，哈里森直塞球找到卢克博尔顿，却再度被对手拦截，还给了对手一次反击的机会。

马赫雷斯第一次触球是在上半场第14分钟的时候，津琴科断球后将球直接传给了马赫雷斯，可惜的是后者带球没带好趟出了界，这个时刻曼城人一定很苦涩，好不容易觅得的机会却被新援这样的浪费了。所幸的是这之后马赫雷斯开始积极的回撤和反抢，他在中场将球抢断成功后传给了队友，迪亚兹在左路下底传中，虽然被对手破坏，好歹也是一次射门，还有角球的机会。

这次角球机会也是马赫雷斯开出，可惜的并没有威胁到球门，但是依旧是曼城在持球进攻，只是未能形成射门之后再度被对手抢断，马赫雷斯在中场拦截成功，可惜之后再度将球带出了边线。从比赛的态度和积极性以及个人能力上看马赫雷斯都是不错的，只是两次带球出界的确是很不该。希望这只是假期后的综合症，不会持续很长的时间。

上半场中段曼城进攻的机会多了，不过马赫雷斯分球给津琴科，后者分给队友之后再度被断球了。可以看出对手的意图很明显，就是不让曼城进攻配合受阻，继而考验曼城球员的耐心和承受严防的能力。果然津琴科随后在禁区内放倒普利西奇送出了点球大礼，这一球也导致球队首战无法赢球，因为本来威胁球门的次数就极其有限，还送给对手点球机会，比分落后很难逆转。

不过格策虽然罚进了点球，但是在那之前同样没有像样的射门机会，所以替补出战的比赛核心球员也很难有运动战的射门良机也是事实。失球后马赫雷斯带球被放倒，对手也吃到黄牌，之后自己再度带球却被普利西奇断球成功。下半场对手一下更换6名球员，曼城则没有做调整，瓜帅的意思也想看看这套阵容的实力和经过中场休息后的效果，不过遗憾的是对手换人之后掌握更多主动权，所以在第76分钟后瓜帅也换下了福登和马赫雷斯，让萨内带领替补继续打完剩余的比赛，宗旨是让更多的球员达到热身效果。

马赫雷斯下半场获得一次反击机会，他在右路推进到前场再度被犯规，这次他为球队赢得定位球机会，他亲自主罚打偏了，随后连续的定位球机会津琴科和队友配合后传入禁区被解围。下半场最好的机会津琴科和马赫雷斯传球配合后形成的一次进攻机会，队友最后长传球找到马赫雷斯，可惜后者越位在先错失了射门的机会。

通过这场比赛可以看出这套阵容的默契度不足，马赫雷斯状态不好所以没有把握住很少的进攻机会。以往的马赫雷斯是过人很麻利，晃倒3名球员也是可以的，而且左脚很神奇，这场比赛没有漂亮的过人也可能是积攒能量。再就是以往在莱斯特城的时候，马赫雷斯直接传球找瓦尔迪的神准，但是这场热身赛中却没有将这些优势发挥出来，其中最重要的一个原因就是前场没有瓦尔迪那样的球员，所以等待曼城主力球员都到位了，或许就将看出马赫雷斯的优势面了。