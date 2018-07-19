



世界杯结束，法国队封王，克罗地亚是血性的代表，俄罗斯队祭出的绝佳表现也是这届世界杯的一抹亮丽的风景，在东道主阵中的戈洛温是被球迷们所喜欢和认同的球员，因为他的表现足够出色。目前这员悍将已经接近加盟切尔西，有人担心他在英超会因为身体单薄而受限，而事实上任何一名球员来到英超都需要一个适应的过程，能否快速适应还需要在比赛中论证。

俄罗斯虽然1/4决赛不敌克罗地亚，但是可以通过点球大战淘汰西班牙的确证明自身的实力，而且常规时间的两粒进球都是俄罗斯球员打进的，这一点也令对手很是难受。戈洛温在世界杯5场比赛的表现都很出色，首战沙特1球2助攻，1次射门就进球，定位球脚法的确惊艳全场，此外还传出5次威胁球的确不俗。

此后俄罗斯面对西班牙的比赛中，小将虽然只有1次射门，但是3次过人，6次抢断3次成功，3次解围的数据也证明小将在攻防两端所做的努力。再就是点球大战中戈洛温第三个主罚点球命中，而同一轮点球科凯射丢在先，即便如此也没有影响到戈洛温的发挥，小将的确是大心脏球员。

今夏俄罗斯赛场小将高光的表现是姆巴佩，有人认为他和戈洛温对比球技上更为突出一些，同时演技上也高一筹，后面这句的确是说对了。因为戈洛温每一场比赛都很竭力，但是却从不投机取巧拖延时间。此外论大局观和精准传球以及定位球脚法，其实戈洛温也并不逊色了姆巴佩。

戈洛文明显是敢于接受挑战的球员，23岁的他选择到英超征战的确也是敢于迎接更多考验的选择。上赛季的莫拉塔开始高光随后沉寂，更多的原因是战术没有给予更多的支持，再就是队友给他送出的机会的确有限，而戈洛温如果加盟的话的确可以给予锋霸们更多的射门机会。

目前切尔西队内靠定位球破门的就是威廉多一些，而有了戈洛温则可以利用定位球获得更多进球，因为目前威廉有可能离队，所以俄罗斯小将加盟的话则可以在这个方面有更多的贡献。在萨里手下踢球脚下技术是必须具备的，戈洛温的盘带技术也不错，而且还能很巧妙的过人，不过规避伤病的产生是必须的，毕竟英超对抗是比任何一个联赛都凶狠。