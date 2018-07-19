英超引援是近期的焦点，切尔西的第一场热身赛则要在7月23日的晚上19点30分就将开打，对手是珀斯光荣，因为世界杯参赛球员无法归队，所以新帅萨里将率领半主力阵容出征，因为是首场比赛所以备受关注。热身赛的开启也能让主帅更快速的了解球员们的特点和状态，这显然是利好的一面，不过更为重要的还是引援方面的问题需要及早定夺。

库尔图瓦与阿扎尔都已经公开了离开的心愿，门将离开是基本确定只差官宣，所以切尔西急需落定新门将。因为利物浦已经和巴西国门达成口头协议之差体检，所以切尔西只能在切赫和舒梅切尔身上做定夺，这的确是令人头疼的事情，不过切赫重返蓝桥也是一件暖心的事情。

更为关键的还是阿扎尔的去留，虽然比利时队长也提到了只要切尔西愿意放他才会离开，所以新合同的内容必须足够打动扎球王才行。不过对于了解切尔西的人们来说，放走还有2年合同的阿扎尔也不是不可以的，前提是要皇马出足够多的转会费，这样的话也是两方面都能获利，萨里也可以更好的把控更衣室，开启完全不同的蓝色时代。

阿扎尔想离开的想法也有很久了，只是各种机缘不到位才没有申请离队。很显然阿扎尔不想成为C罗的陪衬，而今夏后者已经离开皇马，阿扎尔加盟的话就是绝对的核心。加上莫德里奇、贝尔、马塞洛、本泽马等老将都有离队的可能，阿扎尔则可以成为新一代银河战舰的领航者。这的确是一个巨大的诱惑，何况还有库尔图瓦在一旁帮腔，的确会加速阿扎尔做出决定。

不过也有相关的人士认为皇马不会不惜一切代价引进阿扎尔，除非切尔西高层同意才会进一步的商谈，皇马的终极目标是内马尔。如果这样的预测属实的话，阿扎尔则可能犹豫，切尔西就可以尽力挽留比利时核心继续当球队的王牌。

萨里入主蓝桥之后的第一笔强援就是曼城的目标若日尼奥，这一点也是很振奋人心的，而且悍将在两者选择中更属意在伦敦的切尔西，并愿意随恩师一起征战英超的确很给力。切尔西就需要这样的球员，而不是那种看着球队没有欧冠可打就要离开的人。

目前切尔西的引援目标还有伊瓜因和鲁加尼，此外俄罗斯国脚戈洛温也已经与切尔西达成了协议，后者此前曾被巴萨看中，但是球员本人很希望加盟切尔西，所以说萨里目前的引援进度是比较理想的。

26岁的若日尼奥出生在巴西，而在切尔西效力的巴西球员都有不俗的表现，只有奥斯卡是不甘心当替补而转会中超球队的。若日尼奥在世界杯前就被豪门追逐，因为他在意甲的表现足够出色，此外他共为那不勒斯打了160场比赛贡献6球，上赛季就在39场比赛中贡献4球和4次助攻，可以看出球员的实力和效率都在提高。

和一些出生在巴西球员不同的是若日尼奥早年就去了意大利，在维罗纳青训营得到成长，随后先后效力维罗纳和圣博尼法乔，现在是意大利国脚。因为球队无缘俄罗斯世界杯决赛圈，所以悍将也错失了在世界杯出战的机会。

若日尼奥在2010-11赛季的萨姆波尼法奇斯阵中完成个人职业生涯的处子秀，当赛季就为球队出场31场比赛并攻入1球。2011年回归维罗纳之后坐稳主力，2011-12赛季32场比赛打入2球，12/13赛季41场比赛打入2球，帮助维罗纳升入意甲。从附加赛到升入意甲若日尼奥都有贡献，这颗新星注定是要跻身豪门的。

2013年8月24日在维罗纳对阵米兰的比赛中若日尼奥完成意甲首秀，球队2比1赢球，当赛季的上半个赛季悍将就迎来了个人的大爆发。他为球队出战18比赛就贡献7球，如此出色的表现赢得了那不勒斯高层的重视，随后将他纳入阵中。虽然处子赛季不算理想，但是经过自身的努力他还是逐渐坐稳了主力位置，并成为上赛季队内施压尤文的关键一员。

若日尼奥的特点是一脚出球快而且很准，简单直接速率还快，这样的特点更有利于他将进攻机会准确的输送到队友的脚下，此外他个人的得分能力也很强。此前有相关的数据显示，若日尼奥平均场均94.7次传球、场均2次抢断和1.5次拦截，这三项数据的确证明他的出色，也更适合英超征战。更为重要的是速率快的话可以和阿扎尔以及摩西产生更多的化学效应，因为坎特已经具备很强的拦截能力，加上若日尼奥的确更能有效的限制对手的进攻。从目前来看切尔西的新赛季前景是一片光明的，而且球员还在进一步的引援，所以完成新老更替的话切尔西的确有更为美好的前景，加上萨里对于进攻端的侧重，新赛季的比赛也会更赏心悦目。



