每个夏天英超的引援大战都是重头戏，曼城一直追逐的若日尼奥随萨里加盟切尔西之后，瓜帅着意俱乐部赶紧补充中场技术型球员，所以球队的目标开始锁定皇马中场科瓦契奇与尤文图斯中场皮亚尼奇。只是因为曼城不差钱，所以球队看中的这两名球员都被开价8000万英镑，不想花冤枉钱的曼城则陷入两难之中。

因为今夏有世界杯的比赛，所以也给英超诸强引援增加了难度，因为所剩的时间不多，豪门球队都需要更快速的下手才能引入心仪的球员。不过世界杯也有利好的一面，因为俱乐部可以纳入大赛中表现不俗的国脚，科瓦契奇就是其中的一员。因为克罗地亚神奇的跻身决赛，所以队内诸多球员也有望加盟更适合自己的豪门球队。

科瓦契奇目前效力皇马，因为不是球队主力球员，所以悍将也有离队的想法，只是巨额的转会费成为拦路虎，这就需要曼城高层和球员本人各尽其力才行。回看科瓦契奇在世界杯中的表现，球队2比0拿下尼日利亚，科瓦契奇替补登场只打了12分钟的比赛有1次射门且射正，1次抢断。

克罗地亚小组赛次战3比0阿根廷科瓦契奇再度替补登场只打了8分钟的比赛，但是这次他送出1次助攻，1次射门，传2次威胁球，1次过人、1次解围，1次犯规和1次被犯规。科瓦契奇助攻拉基蒂奇打进的这一粒进球是比赛的第三球，也是锁定胜局的进球。当时是球队的反击机会，拉基蒂奇突破后的射门被阿根廷门将勉强扑出，科瓦契奇禁区内拿球却选择无私横传助攻队友破门，因此也赢得了更多的肯定。因为这粒进球是在第91分钟打进的，提升士气的同时也令阿根廷人心碎，关键性很是强大。

因为表现出色所以科瓦契奇获得了小组赛末轮对阵冰岛的首发机会，球队2比1拿下对手堪为韧性一战，因为球队在已经出线的情况下还全力博胜赢得了更多球迷的支持。科瓦契奇当场比赛打了82分钟的比赛，个人数据是1次射门，传2次威胁球，79次传球传准78次，5次过人，4次抢断3次成功，1次解围，1次犯规，2次被犯规，虽然没有助攻和进球，但是表现足够稳健。

随后4比3淘汰丹麦的比赛中科瓦契奇下半场登场打了49分钟的比赛，1次射门，24次传球传准22次，4次过人，1次抢断成功，1次解围，2次被犯规。球队6比5点球大战淘汰俄罗斯的比赛中科瓦契奇替补登场打了32分钟比赛，点球大战中他主罚第二轮点球被扑出，因为罚丢了点球，所以他没有出战随后球队2比1英格兰、2比4法国的比赛。

必须肯定的是科瓦契奇参与了三次点球大战，即便是替补登场也打了很长时间的比赛，他的表现是被各方肯定的，所以才能在引援大战中被多支豪门球队看中。联赛和世界杯不同的是一个漫长的角逐冠军的过程，耐力好而且足够勤奋，还有提高的可能性是最为重要的。

曼城上赛季阵容已经趋于完美，今夏只需要在个别位置进行补强，所以科瓦契奇加盟曼城对自己职业生涯是有利的。目前曼城有可能因为高价而寻找其他球员，如果克罗地亚国脚想到英超闯一闯的话则可以更为主动一些，瓜帅对于西甲球员是比较了解的，到队的话可能有发挥能力的机会。