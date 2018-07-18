近期转会方面的消息是最受人们关注的，曼联官方宣布让荷兰国脚布林德重新回到阿贾克斯，转会费为1400万英镑+400万英镑浮动的形式。这样的一笔转会也让人有不同的感觉，这依旧是换帅后的遗留问题，还有就是在穆帅帐下并不是所有的多面手都有用武之地的。

穆帅继任之后也送了一些范加尔时代买入的球员，布林德也是在2014年夏天以1380万英镑身价转会曼联的，范加尔尤其欣赏这位多面手的球员，只是在穆氏红魔阵中他只得到17次出场的机会。加盟曼联至今为球队出战141次，贡献6球，随队夺得过4座冠军奖杯，分别是足总杯冠军、联赛杯冠军、欧联杯冠军和社区盾冠军。

不过既然无法发挥自身的优势，离开是对于双方来说最好的选择。荷兰队无缘今夏世界杯也让荷兰国脚们失去了大赛中表现的机会，所以取舍都是通过联赛中的表现来做出决定的。而有世界杯比赛的国脚们则有很多身价上调，身价猛涨的是莱斯特城的后卫马奎尔，因为在英格兰的比赛中表现出色，他的身价从世界杯前的2500万镑升至5000万镑，所以无缘世界杯的那些国脚们的确是很被动和遗憾的。

对于多面手的布林德来说最为重要的是获得信任和得到足够的出场时间，回到对阿贾克斯并签约四年也是很好的结果。在加盟曼联之前他为球队出场143次打进3球，夺得过4个荷甲冠军，今夏回归球队后可以随队征战欧冠附加赛的比赛，的确有助于球队如愿。

穆帅最早送走的是德佩，悍将转投里昂，其他球员也有一些人离开了。不过上赛季伤病困扰很严重，所以没有更多的人员离开也是正确的。红魔引入桑切斯也让球队必须做出一些调整，只是悍将并没能如范佩西当年那样大爆发，所以这笔强援值不值得还是一个问号，要在本新赛季开启之后给出答案。

布林德是多面手球员，但是在曼联是边缘人物。在为曼联13次出场的比赛中，他在联赛出战只有4场，还是在主力球员伤停的情况下才给了他3次首发出战的机会，随后的一场联赛的比赛只是替补出战打了很少的时间。球员更多的是国内杯赛出战，这的确是大材小用了。

不过必须肯定的是每位主帅对球员的需求都不同，范加尔需要的人未必是穆帅需要的，所以这就是布林德无法被重用的原因之一。多面手更多的时候是在出现伤病或比赛中受伤离场后，球员可以转到其他位置来弥补不足，所以也有一些多面手球员是要在替补席等待机会。布林德也有自身的一些不足，他的传中不太好，无法给予队友更好的射门机会，此外拦截和一脚出球方面也不是很出色。

布林德在中后卫的表现是被认可的，曼联防线一直有不够稳健的弊端，但是布林德曾给混乱的防线注入了一些稳定。当然被改造之后的他也曾在中后卫的位置出现过失误，身高也是劣势，所以很多人认为他的全面都不是顶级的。比如踢左边后卫速度上仍需加强，踢后腰的话身体强壮一些和奔跑能力再强一些的话就是接近顶级了。

很多时候人们要求球员接近苛刻，而事实上要想一支球队和每一位球员有所精进是需要主帅做出更多筹谋的。足球场上也曾有看似每个位置都不错的球队却因为主帅的能力不济而无法获得佳绩的情况。主帅的一个更为重要的任务是点拨球员挖掘潜能，虽然穆帅有这方面的能力，但是却不足以让每一位球队发挥威力，布林德只是不适合目前的曼联，也许回到母队可以再度发威，而曼联想要剑指双冠则必须在引援上加大力度，其中边路位置更需要纳入强援。



