今晚英格兰和比利时的比赛引发了球迷们的关注，因为此前有苏格兰名宿批评了阿里和林加德的表现，所以这场比赛两位小将也会更竭力的征战。毕竟这场比赛后的欧洲杯还需要2年的等待，对于年轻球员来说每一场世界级大战的机会都不容错过。

因为面对实力并不强的克罗地亚，英格兰错失进军决赛的机会的确很可惜，人们质疑英格兰的方面是中场球员基本没有发挥应该有的作用，导致凯恩必须更多回撤拿球，进攻端面对严密防守的情况下想建功就更加不易了。的确和克罗地亚的中场大将莫德里奇相比，林加德等这样的球员的确是相形见绌的，控球无法占优的情况下还可能破坏球队的进攻节奏，这等于给球队制造困难，这样的表现自然无法给予进攻端更多的支持。

事实上本场比赛和比利时拼中场也会遇阻，因为德布劳内的发挥和能力是被各方肯定的，边路还有阿扎尔和默滕斯，这样的阵容厚度，林加德和阿里想有所贡献也是不易的。林加德是英格兰的主力边锋，身穿7号球衣的他和10号的斯特林成为今夏最被质疑的两名球员，更有人认为他们俩都不配这两个球衣号码。

其实可以理解球迷们的质疑，但是以一场表现来否定一名球员也是不应该的。林加德在世界杯的表现也是不错的，球队的4场比赛他打进1球，送出1次，还制造了1粒点球，这样的数据的确该给予肯定，只是如何鞭策球员祭出更好的表现则需要从对阵比利时的比赛中找答案了。因为英格兰小组的对手较弱，之后又对阵瑞典，这四场比赛的对手的确无法和比利时相比，所以今晚的比赛林加德等新星还需要竭力才能交出合格的答卷。

因为林加德的表现不错，所以曼联还可能给他加薪，这一点可能会更激励球员打好世界杯最后一场比赛，不过有一个前提，那就是在不受伤的情况下，毕竟对于俱乐部来说国脚们能无伤病度过世界杯的赛程是最为重要的。林加德可能得到一份周薪15万英镑的合同，在红魔队内也仅次于桑切斯、博格巴、德赫亚、卢卡库等球员，对于小将来说的确是意外之喜。

林加德的跑位是优势，但是射门的技术则需要提高，否则进攻效率会更高。所谓的快乐足球就是见到机会就射门，射进射不进则不是重点，这也是目前英格兰阵中很多球员的一个问题，也是年轻球员比较多见的。

对于林加德来说世界杯上球队6比1大胜巴拿马的比赛是最为痛快的一战，他先赢得点球，随后又利用远射打进1球，的确是很惊艳的。不过如果算算他浪费的进攻机会的话，也会觉得他还有很多需要提高的部分。目前的英格兰主帅得到了足协的肯定，目前主帅的目标是为欧洲杯储备经验，累积经验对于这支球队很重要，所以本场也可能有一些阵容上的微调。

回看英格兰1比2不敌克罗地亚一战，林加德有3次射门，传2次威胁球，2次过人，1次抢断成功，1次解围，2次犯规，38次传球传准34次。这场比赛林加德一开始就逼抢犯规被警告，随后中路得球后直塞进球右侧可惜被对手防守球员解围出边线。这次边线球继续进攻获得角球机会，也算是开场前不错的得分机会。随后后场大脚传到中场，林加德给特里皮尔，后者挑传到前场被对手解围。

之后林加德中场得球传给阿里，后者居然被拿到，这显然是后者注意力不够集中所致。随后阿里传球给林加德，后者直塞禁区给凯恩制造了单刀射门的机会，可惜这次射门和补射都被克罗地亚门神拒绝。随后阿里突破后横传给弧顶处的林加德，后者射门偏出，这次的确是很可惜的，因为之前小将有远射建功的表现。

下半场来自皮克福德的长传球，斯特林将球给到弧顶的林加德，后者再度爆射被扑后赢得角球机会，此后不到2分钟的时间是英格兰在进攻。很明显下半场林加德拿球的机会减少，有一次被逼到底角没有人接应被断球。在进行了人员调整之后他接阿什利杨的传球施压对手，随后中路得球直塞球到禁区右侧，可惜这次拉什福德停球失误浪费了机会。

加时赛中林加德的直塞球被解围，对手对于他的防守也加强了，随后和马奎尔的几次传球配合后，再传到前场的机会也被都对手的防守球员和门将解围。应该说在加时赛中的进攻方式过于单一造成了无力感，对手防线对于禁区的布防也是很到位的，因而英格兰没有制造更多威胁球门的机会。

过于年轻化的英格兰的确需要更多经验，再就是增加对赢球的渴望。在这场季军争夺战开启之前，有一项统计也很值得一提，目前四强阵中的英超球员多达41位，这也意味着英超球员的实力强大，而英格兰面对熟悉自己的对手也有一定的把握。

除了主帅的要求和对荣誉的追求，目前对英格兰和比利时的球员们有吸引力的还在于第三名的奖金比第四名多200万美元，获得第三就可拿到2400万美元，这的确是高于上届世界杯的数字。



