



等待了一个夏天的切尔西新帅终于官宣了，今日切尔西俱乐部官方宣布球队新帅将由意大利人萨里担任，双方签约三年，随后可能官宣的就是主帅的爱将若日尼奥，这对于切尔西来说的确是双重的利好。因为上赛季萨里执教的那不勒斯成为施压尤文的最强队，球队的攻势打法也是蓝军老板阿布所喜欢的，所以新赛季的切尔西有望开启一个全新的时代。

今年59岁的萨里是在1980年对足球教练发生兴趣并开始学习，2000年则开始开始全身心投入足球教练的工作中，并且是位个性十足的主帅，有自己最为擅长的执教思路和打法，这一点有利于目前在切尔西阵中的进攻型球员。更为重要的是切尔西传奇佐拉将成为萨里的第一助理教练和球队签约，这对于喜欢切尔西的球迷来说是更多的惊喜，因为所有的球迷都寄望自己球队的球星能有一日站在场边指挥比赛，未来也有望成为球队的主帅。自然这是美好的憧憬，一切都需要慢慢来。

因为世界杯期间库尔图瓦的言论，所以切尔西门将位置可能有变化，目前巴西门神是人选之一。此外就是阿扎尔的去留是至关重要的一环，萨里入主之后的第一件事情恐怕就是和阿扎尔谈话，尽可能的挽留这位新球王，比利时人对于蓝桥是有爱的，所以挽留的可能性还是很大的。

在今夏世界杯的比赛中，阿扎尔的表现赢得赞誉，其中一项数据很位居第一位，场均6.9次过人让他成为本届世界杯的过人王。相信萨里对这名球员的了解也不少，所以寄望主帅能留下比利时队长。

目前对于切尔西不利的一面是包括比利时主帅在内的一些人认为阿扎尔的能力完全可以加盟皇马，更有人认为他在切尔西已经足够久了，今夏就是最适合离开的时候。这些言论也可能影响到阿扎尔的决定，毕竟从小的梦想一直在召唤，即便现在的皇马主帅已经不是齐达内，但是球队抛出的橄榄枝却一直都在等待着阿扎尔点头。此外巴萨也参合进来，虽然不知道西甲豪门的意思是帮忙抬价，还是阻扰银河战舰引入这名大将，但是摆在阿扎尔面前的诱惑的确太大了，这的确可能导致他最终离开英超。

不过必须承认的是阿扎尔是一名可以围绕他建队的球员，这样的话皇马这个夏季引援方面也必须以这个为前提，而银河战舰历来都是球星扎堆，这样的话阿扎尔还需要更多的考虑后在做决定。

目前外界传出皇马将给阿扎尔开出1.5亿英镑的报价，比利时人和切尔西还有两年合约，所以资金方面必须让切尔西动心才可以。不过阿布入主切尔西后也从来不会为了金钱卖掉自己的核心球员，阿扎尔一直都是非卖品，所以去留还需要阿扎尔本人做最后的决定。

阿扎尔世界杯出战的6场比赛贡献2球，送出2次助攻，并入选FIFA18世界杯最佳阵容，他的评分高达99，是最高分的球员。这份最佳阵容包括舒梅切尔、格兰奎斯特、米纳、特里皮尔、莫德里奇、伊斯科、库蒂尼奥、坎特、阿扎尔、凯恩、卢卡库。这其中坎特和阿扎尔都效力切尔西，卢卡库则是曾效力蓝军的球员，因此曾犯下送走悍将的错误，所以今夏的切尔西必须花大力气挽留阿扎尔。

目前挽留阿扎尔是没有绝对把握的，因为现在的球员根本不可能有忠诚一支球队的想法，何况是这种天才球员，所以给切尔西留下合理的转会费就会离开也是可能的。因为萨里刚刚入主蓝桥，所以以继续为球队征战一个赛季确保球队过度为由的确能让阿扎尔有所考虑，再就是他本人满意的薪水，以及球队夏季买人的力度，以上这些条件到位的话可能留下这位核心。