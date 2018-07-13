今日切尔西官方宣布孔蒂下课，短短的字数没有感谢，这也引发了人们的不满。事实上在官方还没宣布前，切尔西队长和小法先后和主帅孔蒂告别并感谢，虽然切尔西主帅离开几乎是必然的，但是当消息传来的时候还是觉得有点突然，因为此前他还率队训练。令人意想不到的是切尔西高层和孔蒂还可能有违约金的问题，两者很可能无法好聚好散，这一点也让支持切尔西的人们感到不安，希望不会影响到新帅入主和新赛季的比赛。

孔蒂曾在处子赛季给切尔西带来联赛冠军和足总杯冠军，的确是功勋主帅，但是上赛季的问题较多，他个人的一些行为也直接影响了球队的战绩。主帅对于俱乐部高层引援很是不满，多次提及引发彼此的不睦。更为不该的是和核心球员失和之后导致一系列的问题发生，从手机短信告知科斯塔不在自己计划中之外，到和队内的大腿威廉也有嫌隙，还弃用了路易斯，这些也让高层对他的工作更加不满，所以离任则是必然的。

本来孔蒂可以得到近900万镑的赔偿金，但是目前的情况还没确定，这的确还需要时间来解决。毕竟目前新帅萨里还没有官宣，一切都需要继续等待。

必须承认的是孔蒂执教切尔西两个赛季，也赢得了很多球员的热爱。切尔西队长特里在社交媒体上发布了自己和孔蒂的合影，并写有“谢谢你，教练。伟大的人，伟大的教练。我希望你在未来取得成功。”法布雷加斯则写到:“先生，谢谢你带来的又一座英超冠军和足总杯冠军。对我来说，一开始让你信任我并不容易，但最后希望我令你感到骄傲了！祝未来好运。”

可以看出多数球员对于孔蒂的工作是认可的，并对处子赛季带领球队夺冠的过往很是感谢，事实上很少有人能做到这一点，唯一一位曾做到的人是切尔西功勋主帅穆里尼奥。当离开成为必然，每个人的内心都有一份不舍。当人们不想面对的时候，往往会列出很多如果来，如果孔蒂不曾对引援不满，如果不曾和科斯塔失和，如果上赛季能拿到欧冠资格，一切都不会发生。不过如果只是假设，孔蒂挥别蓝桥已经无法更改。

切尔西是与众不同的，它的特别在于铁血精神，执教过切尔西的主帅也都是个性色彩极其浓烈的人。切尔西老板阿布同样是性情中人，可以不惜重金邀请名帅入主，也可以毫不留情面的令他们下课。孔蒂就是阿布时代解雇的第9名主教练，此前则是拉涅利、穆里尼奥、格兰特、斯科拉里、博阿斯、迪马特奥、安切洛蒂，这些名帅都是有能力的，但是无一例外的离开了。

曾经大笔花钱买人的切尔西，现在也已经开始精打细算的纳入新援。过去因为换帅给出的违约金的确是一笔庞大的数字。切尔西曾在2007年花1800万英镑解雇穆里尼奥，随后在2015年花950万第二次解雇穆帅。此外球队还曾以1260万解雇斯科拉里，1200万解雇博阿斯，1070万解雇迪马特奥，600万解雇安切洛蒂和拉涅利，550万解雇格兰特。也有认为与其这样大的资金解雇主帅，不如用这些银子去引入强援，毕竟在竞争激烈的英超，强援到位才可能触及奖杯。

因为上赛季没有拿到欧冠资格，切尔西损失达5000万，这也是俱乐部坚持让孔蒂下课的理由。无论接下来谁成为继任者，切尔西的支持者是 不会忘记孔蒂曾给予球队的幸福感，变阵343，豪取13连胜，最终举起英超冠军的奖杯。场边不停的走动和指挥的他，蓄起的长发凌乱着，胡须也让脸庞显得很老，不断下降的体重，从不缺乏激情的眼神和动作，这些都曾经是蓝桥场边不会改变的风景线，离开之际唯有感谢。

孔蒂在尤文成功是424阵型，这样的阵型倾向双前锋，当初切尔西球迷也寄望他在处子赛季让科斯塔搭档巴舒亚因出战，而结果则是前者坐穿了板凳，后者则因为双线作战而陷入疲惫和伤病之中。在孔蒂执教蓝军期间不进行轮换是最大的症结，虽然主帅认为是板凳厚度不足导致的，但是巴舒亚伊租借多特蒙德的表现证明他依旧是可用之才。

孔蒂时代激活了摩西、马蒂奇，但是更多的球员都在为首发机会而努力着，奥斯卡因为不肯坐板凳而离开，威廉也是在板凳上的等待中对孔蒂心生怨念。再就是主帅对巴卡约科的执念，虽然小将是可造之材，但是一味的使用和信任并不是对球员好，适度的坐坐板凳反省一些更适合年轻球员的发展。

对于豪门球队来说合理的轮换是第一位的，这一点在次赛季尤为重要，因为处子赛季没有欧冠分心，而次赛季不仅仅压力增加，赛程也更为密集，所以孔蒂的老一套做法成为最终战绩不佳的主因。赛季末尾在欧冠出局的情况下，联赛中还让主力休息，这样的布阵也让人们很不理解，甚至有人认为这是一种不想赢的做法，意图是希望俱乐部提前辞退自己，好更早的为下一站做准备。

诚然作为英超豪门的主帅，尤其是切尔西的主帅压力是很大的，这些都可能导致主帅做出错误的判断，英超的赛程很魔鬼，就连瓜迪奥拉阵容厚度足够也在第一个赛季遭遇了四大皆空的冷雨，所以孔蒂给予切尔西的已经很多的，起码他是竭力了，再此祝福他的下一站会如意。



