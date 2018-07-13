世界杯是一个年轻球员成名的赛场，也是老将不死的决斗场，更是一些球员们的伤心地，本届世界杯也有很多球星将就此作别，因为此后的职业生涯不可能再度出现在世界杯的赛场。这些人的确是被人们记忆的，其实还有一些球员们不会被人们深深记忆，因为他们是在场边随时待命的战士，却可能到球队出局也没有登场的机会。

一场比赛中首发很重要，但是替补奇兵同样重要。世界杯1/4决赛的4场比赛中替补登场的球员中谁最出色，谁又是起到关键作用的球员，我们可以从比赛中找出答案。

法国2比0淘汰乌拉圭的比赛中，在2球领先的情况下主帅德尚在第80分钟用恩宗齐换下托利索，第88分钟登贝莱换下姆巴佩，第90分钟费基尔换下了格列兹曼。这三个换人只是要确保胜果，所以三位悍将登场更多的是加固防守，球员在这样的情况下登场很有惊艳的表现。恩佐齐有11次传球，1次抢断和3次解围，登贝莱2次传球，1次解围，费基尔1次传球和1次犯规。

比利时2比1拿下巴西的比赛中，主帅也是在第83分钟和第87分钟才进行了换人调整，维尔马伦替换沙兹利，蒂耶勒曼换下卢卡库，维尔马伦有5次传球，蒂耶勒曼则只有1次传球。英格兰2比0瑞典的比赛中，第77分钟德尔夫换下阿里，第90分钟拉什福德换下斯特林，前者5次传球和1次过人，后者只有1次传球而已。

可以看出在常规时间的比赛中替补球员很难有表现的机会，而在加时赛中他们才有可能发挥作用。克罗地亚4比3淘汰俄罗斯的比赛中，俄罗斯在54分钟用叶罗欣换下塞梅多夫，第67分钟斯莫洛夫替换切里舍夫登场，第79分钟加津斯基替换久巴登场。叶罗欣有2次射门，2次犯规，1次抢断，14次传球只传准6次。斯莫洛夫1次射门，2次抢断，13次传球传准9次，点球大战罚丢了点球。加津斯基登场后16次传球传准13场，2次犯规，4次解围。

克罗地亚主帅在第63分钟用布罗佐维奇换下佩里西奇，第74分钟用皮瓦里奇换下斯特里尼奇，第88分钟用科瓦契奇换下克拉马里奇，第97分钟用乔尔卢卡换下弗尔萨利科。科瓦契奇1次抢断，2次被犯规，10次铲球7次传准，但是点球大战中罚丢了点球。皮瓦里奇33次传球26次传准，1次解围。布罗佐维奇59次传球传准52次，2次被犯规，1次抢断，3次解围，点球大战中他罚进了球队的第一粒点球很是关键。乔尔卢卡11次传球都传准，3次解围。

可以看出这些替补奇兵虽然没能直接参与进球，但是防守端的贡献和点球大战中的表现是球队是否能晋级的关键，相比之下俄罗斯的替补们显然不及克罗地亚替补奇兵们关键。

不过1/4决赛中的替补们都不及比利时3比2逆转日本的比赛中替补们的表现，当时查德利第65分钟替换卡拉斯科登场，费莱尼同一时间替换默滕斯登场。球队当时0比2落后，但是替补登场后3分钟维尔亨通进球。第74分钟替补奇兵费莱尼头球破门扳平比分，第94分钟查德利接卢卡库无私传球帮助球队锁定胜局，这两人应该是本届世界杯中最强的替补奇兵。可惜的当替补奇兵被首发之后，比利时决战法国的比赛中查德利没有射门，费莱尼只有1次射门无射正，这等于揭示了替补奇兵是适合后发制人的，不过即便如此还是要感谢他们替补登场的关键表现。



