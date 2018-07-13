世界杯决赛大战在即，法国队若想夺冠必须核心球员们发挥作用，与其寄望姆巴佩的速度和花哨，不如期待格列兹曼更稳健和博格巴来个大爆发。事实上这两位球员是有实力的，世界杯一路走来也是贡献多多。博格巴近期表示格列兹曼正在追随齐达内的脚步，并有望在未来比肩齐祖，这样夸赞队友的确有利于备战和团结。

事实上决赛的比赛中最需要的是齐心协力，格列兹曼一直稳健，但是博格巴的表现却不是很稳，倘若他能强势爆发一下的话，那法国人则可能将冠军奖杯收入囊中。法国的备战中主帅德尚告诉球员亚军不会被人们记住，这样的方式也希望球队全力争冠。博格巴则表示将当成最后一届世界杯来踢，破釜沉舟的气势更为明显。 对法国来说成为亚军就是失败，因为在2016年欧洲杯的决赛中他们被葡萄牙拿下，错失了作为东道主捧杯的机会，拿下德国队让他们沾沾自喜，却不料决赛爆冷。本届世界杯的决赛同样遭遇纸面实力不及自己的克罗地亚，这场比赛法国队不会轻视，只是想要拿下三场加时赛都可以晋级的对手同样不易。

回看本届世界杯中博格巴的表现，首战球队2比1险胜澳大利亚，第二粒进球就是博格巴接吉鲁传球挑射后击中横梁后命中的。虽然是通过视频裁判才判定的进球，但是这球的确是金子般的进球。因为球队一旦平局的话，则可能和阿根廷一样陷入困境，而度过了首轮的低效率之后，球队越来越稳才能跻身决赛。首场比赛中博格巴2次射门2次射正打进1球，传1次威胁球，1次解围，2次被犯规，61次传球传准50次。

法国1比0秘鲁的比赛中博格巴只有1次射门，传2次威胁球，4次过人，两次抢断，2次犯规和2次被犯规，62次传球传准45次，领到一张黄牌。比赛中接坎特传球射门差之毫厘，球队的唯一进球是来自于他的抢断，随后传球给吉鲁，后者射门被封堵后偏转给了姆巴佩空门得手的机会，博格巴该被记上一功。

球队4比3阿根廷的比赛中博格巴参与了球队的第三粒进球，这是反超比分的进球，当时博格巴斜传球找到埃尔南德斯，后者传中被封堵，但是姆巴佩还是带球突围后将球射入球网。可以看出博格巴在每场比赛中的作用，这场比赛他只有1次射门，2次过人，2次抢断，3次解围，3次犯规3次被犯规，44次传球传准35次。

2比0淘汰乌拉圭一战博格巴参与了第二粒进球，当时他中路突破后回敲给托利索，后者传球助攻格里兹曼抽射破门，这一球也是锁定胜局的进球。这场比赛他有1次射门，4次犯规，4次被犯规，2次抢断，5次解围，74次传球传准60次，的确是攻防两端都关键的核心。

1比0比利时的比赛中法国的进球就是一次角球机会所得，的确有运气的成分。博格巴在这场比赛有1次射门，传3次威胁球，4次抢断，2次解围，2次犯规，3次被犯规，31次传球传准28次。

值得一提的是首战中博格巴的传球还让格列兹曼赢得点球机会，那么在对阵克罗地亚的比赛中，制造点球和更多定位球机会则是球队得分的捷径，这些都是博格巴比较擅长的，所以接下来寄望这位核心球员能再度送出妙传帮助球队完成愿望。

博格巴在国家队获得了在中场区域自由发挥的权利，这样的信任也是有出色表现的原因，无论法国队是否登顶，博格巴在这个夏天都得到了历练，相信新赛季开启之后的他可以给予曼联更多。



