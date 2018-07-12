世界杯是充满回忆的赛场，因为诸多强队都曾制造神奇，也曾饮恨离开，这些过往都成为球迷心目中永恒的记忆。不过无论是在欧洲杯还是世界杯的赛场上总有一些没有改变的所在，这其中就包括格子军团的顽强和血性。从第一看世界杯到现在，这支球队都会给球迷们留下相同的记忆，只是在等待了无数个年头之后，克罗地亚终于跻身了决赛。

球队连续踢了3场120分钟的比赛其实并不是决赛中的不利面，反而是动力和信心。目前对于球队来说最为重要的是伤病情况，曼祖基奇和门将苏巴西奇不会因伤缺阵决赛的比赛就好，这两个位置都没有足够可以替代的人，也是攻防两端最为重要的两个人。

其他位置上布罗佐维奇与克拉马里奇可以轮换，其他位置上的主力球员只能全力拼战才行。此外球队必须摒弃之前比利时的前车之鉴，不需要对阵容上进行调整，更不需要过于保守，因为那样的话一旦错失良机则可能无缘冠军，强强对话勇者胜这句话的确适合在任何一场决赛。

克罗地亚本场对阵英格兰的比赛前就有很多不利球队的事情，而事实上在不同的人眼里却有不同的解释。卡利尼奇因伤拒绝出场比赛很明显是保护自我的选择，因此被排除在球队之外没有异议，如果真的无法出场队医应该会给教练组出示相关说明，球员个人拒绝出战还留下的话的确可能影响球队的士气。

至于洛夫伦在球场上误饮非官方饮料，维达和助理教练武科耶维奇在淘汰俄罗斯之后的一些不合适的言论，的确给球队带来了负面的影响，但是在拿下英格兰之后，球队只要不继续有类似的事情发生就不会影响到决赛中的表现。至于球队近期开除了武科耶维奇也是有具备说服力的理由的，确保球队目前在队的球员齐心协力比什么都重要。

那些不看好克罗地亚的人们总是会拿出历史数据来说明一些什么，而事实上法国和克罗地亚最近一次交战是2004年欧洲杯小组赛，法国2比2和克罗地亚握手言和，只是这个时间距离现在已经有14年之久，的确没有什么参考价值。两队最近的三场比赛都是热身赛，这些比赛都不是全主力出战，所以法国3比0、2比0、0-0的战绩也仅仅是热身结果而已。

欧洲杯上占据东道主优势的法国曾0比1不敌没有C罗的葡萄牙，而本届世界杯对阵拥有莫德里奇的克罗地亚的确难言强势。回看法国对阵澳大利亚的无力，以及对阵丹麦的消极，还有姆巴佩淘汰赛后面两场比赛的负面表现，这支法国队即便夺冠也难以服众，所以克罗地亚的确需要在决赛中制造神奇。

回看克罗地亚三场淘汰赛的进球和失球，可以找出球队的不足和优势所在。对阵丹麦的比赛中，对手利用大力界外球直接掷入禁区内，德莱尼助攻M-约根森低射入网，门将是扑到了皮球可惜没能阻挡皮球入网。克罗地亚的进球是来自于拉基蒂奇禁区右侧的传中球，达尔斯高解围不彻底，曼朱基奇凌空扫射建功。加时赛摩德里奇直传送雷比奇单刀机会被对手放倒赢得点球，可惜莫少没能罚进，末尾点球战中球队晋级。

这场比赛的失球是对手出奇制胜，开局阶段克罗地亚需要更快速的进入比赛，才可能回避开场失球的风险。赛后数据显示克罗地亚射门20比14，射正6比3，角球5比4，关键传球13比9占据绝对优势。

对阵俄罗斯的比赛中对手的进球是第31分钟打进的，当时切里舍夫摆脱拉基蒂奇后，和队友传球配合，随后过掉莫德里奇的拦截后起脚破门。克罗地亚的进球是曼朱基奇禁区左侧传中，克拉马里奇头球冲顶入网。随后莫德里奇开角球助攻维达头球反超比分，但是顽强的俄罗斯还是凭借扎戈耶夫的任意球机会助攻马里奥-费尔南德斯头球扳平比分。可以看出定位球防守是存在问题的，再就是防守中的尺度也很关键。

这场比赛末尾点球大战再度胜出，克罗地亚全场的射门17比13，射正3比7，角球8比6，但是传球成功率是64%比36%，过人23比7，依旧是优势明显，此外3次射正打进2球也足够高效。

对阵英格兰的比赛，对手的进球是莫德里奇对阿里犯规送出的的任意球机会，特里皮尔任意球直接破门。拉基蒂奇传球给弗尔萨利科，后者右路斜传助攻佩里希奇破门。加时赛皮瓦里奇左路传中球队导致沃克解围失误，佩里希奇头球顶入禁区助攻曼朱基奇破门。定位球的防守依旧是重点，