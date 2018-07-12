凌晨英格兰加时赛1比2不敌克罗地亚，目送对手晋级决赛，当初寄望比利时决赛对阵英格兰的人们很失望，因为两支球队都错失了进军决赛的机会。英格兰面对体能消耗很多的克罗地亚，球队本来可以在常规时间解决战斗的，可惜的是防线的疏漏还是被对手扳平比分拖进了加时赛。

和法国以及英格兰不同的是克罗地亚是首次杀入世界杯的决赛，创造了历史之后球队会更好的备战。不过从目前各方的预测来看，基本都看好有更多时间备战且人员无伤病的法国队，只是如果让法国队选对手的话，他们一定希望遭遇的是英格兰。

法国队的优势是淘汰赛相对轻松，而且这期间还淘汰了梅西率领的阿根廷，不过4比3的比分似乎也暴露了球队防线上的不足，如果对阵克罗地亚敢于丢球的话，则可能是屈居亚军的结果。虽然法国队随后2比0乌拉圭、1比0比利时，但是谁都知道法国对阵乌拉圭是没有卡瓦尼的情况下，而对阵比利时一战更是有很多遭遇质疑的地方，更有人认为法国队是胜之不武。

或许多数人认为淘汰赛三场比赛没有打加时是法国队的优势，而事实上也是球队的劣势，一旦被克罗地亚拖入加时赛和点球大战，年轻的法国队的心态就会立刻发生变化，这一点可能导致球队最终只能重复两年前的决赛经历。事实上决赛中一旦比分落后都会给法国队很大的压力，而克罗地亚可以说什么都不怕。

克罗地亚晋级决赛就是创造了历史，只需要一场比赛就能捧起大力神杯，相信对奖杯的渴望会战胜身体的疲惫，做好拼战120分钟的准备。有人认为得到休息的法国更有优势，但是事实上一路顺风顺水到决赛栽倒的例子比比皆是。

回看两年前欧洲杯上法国队的经历，球队2比1罗马尼亚、2比0阿尔巴尼亚、0比0瑞士，和本届世界杯也有相似之处，那就是小组赛2胜1平。淘汰赛2比1爱尔兰、5比2冰岛、2比0德国之后晋级决赛，拿下德国的法国队成为夺冠的第一大热门，但是对阵小组赛三连平晋级的葡萄牙却臣服了，当时双方拼到加时赛葡萄牙1比0拿下法国夺冠。

或许法国人都无法忘记那场比赛，当时C罗因伤离场，比赛进行到第109分钟，来自穆蒂尼奥传球，埃德尔一脚大力抽射洞穿了洛里斯把守的球门。这粒进球让夺冠热门的法国屈居亚军，而今夏的俄罗斯决赛场也可能上演相同的一幕。



