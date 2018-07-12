在欧洲杯历史上曾有希腊神话，在今夏俄罗斯世界杯上人们更期待克罗地亚最终登顶，成就世界杯历史上的又一次神奇，新军登顶才是万众欢腾的时刻。克罗地亚的领军人物是30+的莫德里奇，淘汰赛三场加时赛的鏖战他都带领球队最终笑傲。三场比赛都是在比分落后的情况下最终扳平，两次点球大战笑到了最后，凌晨则是加时赛进球绝杀了英格兰晋级决赛，这样的球队是球迷很熟悉也很敬畏的，和法国队各种优势在握相比，克罗地亚更配得上俄罗斯世界杯的冠军。当克罗地亚淘汰了英格兰之后，相信很多人都已经站在了克罗地亚的球迷阵营，为老将不死，为顽强的血性军团站队。

一支并不被看好的球队，一路过关斩将跻身决赛，克罗地亚本届世界杯的进程的确令人称奇。第一场比赛2比0尼日利亚，第二场3比0阿根廷，第三场2比1冰岛，和前两场比赛相比，打曾经制造冷门的冰岛更验证了克罗地亚的认真和顽强。和小组赛第三轮在已经出线的情况下打默契球的法国队相比，同样已经出线的克罗地亚更有职业精神。小组赛三场比赛床单军团保持全胜，并打进7球，仅失1球，这就是人们意想不到的结果。

淘汰赛丹麦的比赛开场不到1分钟失球，3分钟后扳平，随后鏖战在点球大战，心智和体能上都迎接了挑战。或许在这场比赛后人们会不太看好床单军团，因为丹麦的确算不上是强队，俄罗斯有地域的优势的确可能让莫少回家。但是对阵东道主的克罗地亚从落后到反超却再被逼平，可是依旧能在点球点上完成晋级。请不要说法国的姆巴佩最后时刻拖延比赛是大心脏，克罗地亚全体才是今夏的大心脏。

半决赛面对定位球进球最多的球队，克罗地亚比分落后压力增加，体能消耗更多，但是下半场球队还是通过运动战斩获进球。此后进入加时赛更是由带伤作战的曼祖基奇打进致胜一球，同样是运动战进球，佩里西奇助攻曼朱基齐扫射入网。这样的两粒进球也再度宣告本届世界杯绝对不是定位球世界杯，克罗地亚还会坚持运动战进球最终笑傲。

这场比赛莫德里奇1次射门，传2次威胁球，2次抢断成功，2次犯规和1次被犯规，71次传球传准63次，他对于掌控全局是有决定性作用的。曼祖基奇在对阵丹麦的比赛中打进扳平比分的一球，拉基蒂奇助攻。对阵俄罗斯曼祖基奇助攻克拉马里奇扳平比分，对阵英格兰则是加时赛接佩里西奇传球绝杀了对手，可以说曼祖基奇的表现和莫少同样关键。

本场比赛曼祖基奇3次射门3次射正打进1球，传1次威胁球，1次抢断成功，26脚传球传准16次，1次解围，2次犯规，3次被犯规。的确是攻防两端都到位的表现，而且他面对的防守更多，可以斩获致胜一球的确是实力所致。