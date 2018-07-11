法国1比0力挫比利时杀入决赛，因为克罗地亚和英格兰都不是人们意识里的强队，所以很多认为法国在过掉比利时之后已经预定了冠军，接下来就要看决赛中对手是否能超常发挥了。

这场比赛进球的是乌姆蒂蒂，这位曾经送对手点球的球员利用角球机会帮助球队跻身半决赛，这样的剧情相信谁都无法预测。费莱尼此前因为头槌建功而获得首发机会，但是在和乌姆蒂蒂拼角球高点的时候却不及对手敏锐，这一点也是很意外的。强强对话比的就是谁能把握机会，谁又能不断出错，因此比利时落败的确是把握机会的能力不足而已。

大战中核心球员的发挥也能折射比赛中的技战术高低，这场比赛格列兹曼6次射门，1次射正，送上1次助攻，2次过人，1次抢断，1次犯规，4次被犯规，34次传球传准30次，的确是很稳健且关键的一员。如果法国队最终夺冠的话，那么格列兹曼和坎特等球员是当之无愧的，因为只有每场比赛都力求稳健和专注，才可能帮助球队走得更远。格列兹曼在6场比赛的中的表现赢得了赞誉，起码在很多人的心目中比姆巴佩更配得上法国王牌，比赛中他或许不是赛后最受瞩目的，但是却是无比稳健的。

卢卡库在本届世界杯的表现也是很有进益的，只是本场比赛受限明显，全场比赛只有1次射门，1次犯规，18次传球传准15次。比赛中不是背身拿球无法转身，就是持球的时候周围有多人防守无法起脚射门，只能选择传球给队友。因为对阵巴西一战他曾传球助攻德布劳内破门，所以本场比赛中对手有意掐断他和队友的连线，所以小魔兽没有再度送出助攻。全场比赛法国队都遵循威胁区域的一对一防守，不给对手传威胁球的机会，所以卢卡库面对的防守压力更大，而法国锋霸吉鲁则有更多起脚的机会，这就是两队防守端的不同。

吉鲁打了86分钟的比赛有6次射门，传1次威胁球，3次抢断1次成功，2次解围，1次犯规和1次被犯规，14次传球传准10次，浪费了一些进攻机会。不过在德尚心中他的作用不仅仅是进球，而是给予对手足够的威胁，给队友拉开空间继而形成更多次的攻门。库尔图瓦所受到的压力，比利时防线也感觉的很深切，这就意味着球队不能更全力的去进攻，所以吉鲁的敲山震虎效应是起到了作用的。

如果说吉鲁是绿叶的话，那么现在的法国队的红花就是姆巴佩，赛前缺席训练也更像是一种特权和一出戏，为的是休息和迷惑对手，所以小将在球场上的表现是优劣尽显。法国新星连续两场吃到黄牌，而且相同的是在挨打之后，可见当场主裁都认为他的做法是错误的了。

现在的人们都习惯于仰望胜者，而对落败的一方则会蔑视，而事实上一场比赛抛开胜负，的确是各有千秋，关键点往往是出发点决定的。球队是想打一场漂亮的比赛，还是要不择手段的赢球是有区别的。姆巴佩和博格巴都会在最后时刻拖延比赛，只是博格巴的方式更聪明，而姆巴佩则招致了黄牌，不过小将和德尚都明白决赛中黄牌清零，所以连续两场都吃黄牌也不影响随后的比赛。

这场比赛中进入伤停补时后，比利时边线球机会，姆巴佩却将球玩耍起来消耗时间，维特塞尔最终将其推倒，裁判给姆巴佩一张黄牌。随后和维尔亨通的对抗中姆巴佩再度激怒对手，被翻倒在地，但是小将脸上没有丝毫的介意，难怪有球迷说法国小将末尾就是想找抽。

如果说姆巴佩在对阵乌拉圭的比赛中玩插花脚后被报复，倒地翻滚后还吃到黄牌，赛后还博得了很多人的同情的话，那么本场比赛末尾的行为则更多的引发了人们的不齿，球品差的他或许会在决赛场上遭遇嘘声。