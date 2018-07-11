比利时0比1不敌法国一战的确有各种完全不同评论，唯一相同是比赛末尾裁判的思路和判罚。比利时最后时刻全力拼一粒进球，阿扎尔两次被放倒在地本应该赢得定位球机会，但是裁判却始终不判，直到第三次被放倒是较远位置的定位球，裁判才给予了判罚。这样的情况却是似曾相识的，比利时对阵巴西的末尾就出现过，而且本场比赛中视频裁判好像不存在了，哪怕球员质疑判罚，一切都是主裁在执法，这一点相信看过比赛的人也都感觉出来了。

除了裁判的判罚有相同之处外，再就是姆巴佩在比赛中的轻松心态和比赛末尾的表演，在一些人眼里是对对手的不尊重，这一点很多人都有相同的看法。一名19岁的天才球员，脚下的速率可以令对手防线不断亮起了红灯，但是比赛末尾对球的处理的确令人瞠目。这样的做法可以被认为是大心脏，也可以被认为心机深沉，只是人们不愿意相信姆巴佩是被人部署了也的任务。总之姆巴佩末尾的做法让法国失去了一些支持者，不管接下来克罗地亚和英格兰谁能杀入决赛，这些人都会站在法国的对手那边。

还记得法国对阵丹麦现场球迷的嘘声吗？那此起彼伏的嘘声也让人们对两支球队留下了深刻的印象，对场上球员们的表现也有很失望，那场比赛是本届世界杯上第一场0比0的平局，极其的丑。加上今晨法国对阵比利时一战的种种做法，这样的球队真的能胜任今夏世界杯的王者吗？当人们不希望这样的结果发生的时候，唯一能做的就是在站在法国决赛对手的阵营。

诚然每一届世界杯都有遗憾和争议，只是一些失望更多的是球迷们对球队的预期太高，而功利心的趋势下，个别球队很难打赏心悦目的足球，也可能在一场比赛中采用一些小伎俩，比如拖延时间，激怒和不尊重对手等等。如果姆巴佩是一名老油条球员的话，或许他末尾因为拖延时间而吃到黄牌的表现就不会成为赛后被指摘的焦点了，人们只是不理解这样的追风少年居然是心机男而已。

姆巴佩的儿时偶像是C罗，但是从他在球场上的表现却没有偶像的专注和认真，本届世界杯即便C罗和葡萄牙早早出局，但是他们留给球迷的是永不言败拼战到底。即便早年葡萄牙人也喜欢过人和跳水，但是却没有姆巴佩近两场的行为这样令人不齿。或许年轻人是需要时间来成长的，而姆巴佩未来是否能有梅罗的成就还需要时间来定论，只是从目前来看他是球队的进攻利器，同时也是球队身上的一块黑斑。

本场比赛上半场法国射门11比3，射正2比1，角球2比4。比利时除了占据控球率优势，其实对球门的威胁也很多，只是卢卡库现身的镜头很少，这一点是法国最有针对性的部署。不过如果比利时人可以在上半场打进一球的话，场上的局面就会产生变化，遗憾的是主帅马丁内斯的变阵让一些有得分能力的球员替补备战，这一点也成为球队最终出局的主因。

下半场的数据显示法国射门8比6，射正3比2，角球2比1，在对手加强进攻后，法国队捕捉反击机会的次数更多了，这是一种战术上的完胜，所以即便比利时门将屡屡救险，球队还是没能打进一球。