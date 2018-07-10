一直处在换帅边缘的切尔西却没有官宣新帅继任，反而是现任主帅孔蒂带队训练的画面成为近期热议的焦点。那么切尔西真的不换帅了吗？答案依旧是模棱两可。

先说孔蒂留任后可能带来的问题，威廉和路易斯极其可能离队，因为前者晒图已经间接表达了和主帅不睦，后者长期被弃用的确到了不得不离开的程度。不过目前路易斯已经归队训练，一切还有商量的余地，倘若孔蒂肯继续给与蓬蓬表现的机会，巴西人是可能继续为蓝军而战的。至于威廉的去留，就要看这位巴西国脚是否能接受曼联以外的球队了，因为有了马蒂奇的前车之鉴，切尔西高层杜绝核心球员转会红魔与自己为敌。

库尔图瓦在世界杯期间就已经明确表示想回到西班牙，他的离队可能性是最大的，下一站极其可能是皇马。阿扎尔虽然没有公开表示，但是外媒体也爆出阿扎尔加盟皇马的条件是球队不纳入内马尔，虽然不能完全确定这个消息属实，但是今夏在世界杯发挥出色的阿扎尔的确有离队的可能。

如果俱乐部无法留住比利时双将的话，留下孔蒂急需执教一个赛季也是很好的选择，起码可以较为平稳的度过核心出走的危险期。球队还可以利用转走两位核心球员的资金纳入强援，买意大利人所需要的球员。孔蒂对于英超比较熟悉，支撑一个赛季的问题不大，这样也不需要给他赔偿金，的确是最为合理的选择。新帅入主的话，如果不能给予足够的阵容厚度，赛季的战绩无法保障，则可能导致再度无法拿到欧冠资格，这样的事情是切尔西高层不能接受的。

虽然有这样的可能，但是作为老板阿布一定会强力挽留阿扎尔，但是目前的情况是阿扎尔的弟弟也在寻求转会到其他球队，今夏很可能离开切尔西，这样的情况也是对挽留阿扎尔极其不利的一点。不过如果切尔西高层不改变初衷的话还是可能尽可能的留住阿扎尔，而想留住核心的条件是纳入更多的强援，主帅位置上也必须更替，所以萨里入主还可能在继续中。

早前曾有外媒体的消息称孔蒂可能继续留在切尔西工作，只是职务不是主教练，虽然传闻并没有得到官方的确定，但是的确有这样的可能。如果是这样的话，孔蒂带队训练并不会妨碍切尔西继续和继任者进行商谈。

对于切尔西来说，今夏有很多不稳定的因素，这就需要球队做足各方面的准备。目前没有参加世界杯比赛的球员都已经归队，必须有主帅进行季前集训，孔蒂这个时候出现在训练场也是必然的。

今夏俄罗斯世界杯上表现出色的俄罗斯国脚戈洛文很可能加盟蓝军，引援方面也在紧锣密鼓的进行中。世界杯明晨法国将对阵比利时，如果欧洲红魔杀入决赛的话，关于转会的消息还需要继续等待，而如果红魔出局的话，未来一周则可能有结果出来，关注切尔西的球迷则需要更多的耐心。

目前对于球队最为重要的是保持目前在队球员的训练，如何能快速的进入比赛节奏，并在随后的热身赛中有更多出色的发挥是重点。目前莫拉塔、佩德罗、马科斯·阿隆索、法布雷加斯、巴卡约科和大卫·路易斯等球员已经归队且开始集训，目前的方式的确是对于球员和主帅最为有利的选择。

给切尔西备战的时间也只有一个月的时间，目前切尔西的引援目标有俄罗斯中场戈洛温、意大利后卫鲁加尼和巴西门将阿利松等球员。虽然还没有一位球员得到官宣，但是切尔西历来有最后几天突然宣布几位球员驾临的x8guan，所以也不需要太过于着急。