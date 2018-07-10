法国对阵比利时的比赛引发了知名人士的关注，近期科比也公开表示支持法国，不过众多的名人支持法国也被人们认为是毒奶，因为本届世界杯顺应着一个定律就是大热必死。

法国队的阵容厚度的确很足，姆巴佩的表现最为突出，格列兹曼更为稳健。此外博格巴、吉鲁、坎特、乌姆蒂蒂等球员都是实力球员，他们的确可能在今夏圆世界杯的冠军梦想。

不过因为半决赛遭遇的是比利时队，所以这个关口想轻松通过并不容易。因为法国队不依赖控球，但是比利时更不在于控球权，他们更善于的是反击战，所以法国防线势必要经历更多的考验。

姆巴佩速度很快，但是阿扎尔也有快速突破和反击迅捷的特点，所以两者碰面则是更有利弊。比利时这套阵容已经磨合很久，此前也曾爆冷出局，但是那是因为主帅的战术部署不到位，而今马丁内斯和助教亨利完全掌控了这支球队，所以从经验上比拼的话，比利时比法国更强。

法国的大赛经验不足，世界杯首战中也就爆出了出来，所幸的是随后球队越来越稳，才能顺利的跻身四强。更为重要的是法国队在赛前出现隐忧，因为姆巴佩缺席了球队的最后一堂训练课，人们怀疑小将可能有伤病的影响，虽然主帅已经否定了这个可能性，但是依旧需要看到法国队的首发阵容后才能给球迷们吃下定心丸。

虽然缺席这堂训练课的还有帕瓦尔、坎特和门迪，但是帕瓦尔和坎特虽然没有参与训练，但是也在场边进行了跑步训练，只是没有和全队合练，姆巴佩是干脆没有现身，这的确是赛前的隐忧。一旦小将缺席的话，球队则会面对本届世界杯没有面对过的压力。

法国曾在两年前的欧洲杯决赛中不敌葡萄牙错失了冠军，当时支持法国队的人数更多，所以本场比赛也需要避免再度受热却爆冷出局。2年前的决赛法国队的阵型是4-4-2，首发出战的是洛里斯、萨尼亚、科斯切尔尼、乌姆蒂蒂、埃弗拉、穆萨-西索科、博格巴、马图伊迪、帕耶、格列兹曼、吉鲁。

以上的这个阵容和拿下乌拉圭的法国阵容对比，两场比赛都有出战的是门将洛里斯、乌姆蒂蒂、博格巴、格列兹曼、吉鲁，而帕瓦尔、瓦拉内、埃尔南德斯、坎特、托利索、姆巴佩则是新鲜的血液。本届世界杯中瓦拉内和姆巴佩以及坎特的发挥极其出色，本场比赛寄望这些不同点再度发挥作用。

因为两年前法国队是加时赛末尾失球错失冠军的，所以本场比赛法国需要更早的破门，将优势掌控在自己的手里。法国队在本届世界杯进球时间最早的是4比3阿根廷的比赛中，当时第13分钟姆巴佩制造点球格列兹曼将球罚进。淘汰乌拉圭的比赛中，球队第41分钟格列兹曼定位球助攻瓦拉内头球破门。