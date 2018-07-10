明晨法国和比利时的激战是今夏最受关注的比赛，人们也认为这场比赛的观赏性是有保证的，原因是双方都是进攻端能力极强的球队，中场大脑的实力也是势均力敌，因而不会有闷战的可能。正因为双方都更侧重进攻端可以更在的进球，所以中场这个位置的球员的发挥也是决定比赛结果的关键。

此前比利时2比1淘汰巴西的比赛中获得最佳球员的是德布劳内，他打进球队的第二粒进球的确是关键所在。那场比赛中德布劳内有52次触球，活动的范围也很大，比利时人不惜体能的竭力表现也让球队的进攻端有更多的威胁。此外他的42次传球有33次传准，这一点也是很到位的，他全场比赛创造了3次进攻良机，个人有3次射门2次射正，打进1球的数据，的确是高效率的一战。

不过因为德布劳内之前的这场比赛很出色，本场比赛法国队也会加强对他防守，这就需要德布劳内做好准备。不过在对阵巴西的比赛中他只有1次被犯规，队内被犯规次数最多的是阿扎尔的7次，所以本场比赛丁丁也需要克服对手对自己的限制。

因为有出色的发挥，所以德布劳内在赛前也接受的采访。他公开赞扬了姆巴佩的能力和法国队的强大，和赛前公开表扬坎特的阿扎尔如出一辙，这也预示着比利时球员们不会在这样的比赛中轻敌。

目前比利时主帅可能针对阵容进行微调，费莱尼因为在对阵日本的比赛中救主，所以本场战法国极其可能首发出战，毕竟对阵这样的对手是要在一开始就全力以赴，一旦比分落后的话末尾派上奇兵也未必能再度救主。再就是三后卫的战术是否会继续的问题，不过主帅是不会临场变阵的，因为保守的阵型会被球迷们反对，更会是一种示弱。但是首发的固定阵型不做改变，不代表比赛中的下半场不做改变，因为淘汰巴西就是因为下半场变阵所得，因此这一点也可能在决战法国的比赛中再度出现。

球队目前所需要的还是反击中的速率和进攻端如何快速进球，阿扎尔势必会面对更严密的防守，这个时候德布劳内的表现更关键。法国的姆巴佩速率惊人，但是他能跑过对手，同时也能让队友落在身后无法和他产生化学效应。而德布劳内在场上的速度有所提升的同时，他更具备大战经验和队友的配合的能力，所以可以胜任很多位置的德布劳内的确可能在比赛中有更多的作用。因为阿扎尔也是能时常换位的核心，所以这两人的换位和连线也是本场的关键。