法国对阵比利时的半决赛一触即发，除了双方球星能力的比拼，再就是双方主帅的博弈，德尚的执教思路是被大众认同的，不过也有人认为法国无法晋级决赛的话，这位主帅也可能离开帅位，所以这场比赛法国一边的压力也很大。比利时这边的压力要相对少一些，马丁内斯对于比利时的改造是收到成效的，能晋级4强就可以证明他的能力，即便无缘决赛也丝毫不会影响帅位。

虽然两队压力不同，但是可以确定的是双方都想在这场大战中取胜对手。和德尚相比马丁内斯有更有力的助手，这并不是指是比利时阵容的厚度强于对手，而是因为有助教亨利的辅助，这一点是不可忽略的关键点。

之前卢卡库大爆发后曾表示亨利给予了自己足够的帮助，而且赛前出场的镜头里就有亨利对卢卡库耳语的镜头，所以本场比赛前这位助教的作用也会很明显。因为亨利对于法国足球的了解，对于德尚的战术思路和打法也熟悉，这样就能在球队的针对性上做到更好。此外激活卢卡库的话，这场比赛也可能更早的被定格。

关于亨利，法国球迷有很多的记忆，南非世界杯他还是阵中的一员为国家队出战，现在他已经是比利时队的助理教练，站在了国家队的对面，为比利时献计献策。倘若法国队出局的话，亨利的内心也赢更为复杂 。

亨利的职业生涯为法国队贡献51粒进球，目前依旧是法国队历史最佳射手。亨利是在2016年8月26日成为比利时助教的，马丁内斯邀请亨利也是因为他很了解队内的英超球员，且是职业生涯中的传奇球星，对于球员的点拨和发挥也会给予更多的帮助。再就是更衣室的问题，因为队内都是天才球员，主帅也怕无法震慑更衣室，而有这样一位顶级球星在队，更衣室的问题就会迎刃而解，这的确是极其明智的选择。

亨利作为顶级前锋的经验也可以给与卢卡库更多帮助，这一点也在世界杯中得到验证。目前卢卡库已经为球队打进4球，位列世界杯射手榜第二的位置，此外还送出1次助攻，助教亨利给予的帮助的确是很大的。因为卢卡库的4粒进球中没有点球，而第一位的凯恩则有3粒点球入账，所以说运动战进球卢卡库是4比3，比对手更具优势。一旦比利时杀入决赛也极其可能和英格兰相遇，这样的话两位排名第一和第二的射手也将直接碰面。

目前法国队进球最多的是格列兹曼的3球，其中包括2粒点球，所以卢卡库在运动战中的优势的确大于法国锋霸。目前姆巴佩打进3球，阿扎尔2粒进球中有1粒点球。此外比利时本届世界杯有1球入账的球员有德布劳内、维尔亨通、默滕斯、查德利、贾努扎伊、巴舒亚伊、费莱尼，而法国打进1球的还有博格巴、瓦拉内和帕瓦德。比利时针对性的防守一定对准得分能力较强的姆巴佩和格列兹曼即可，的确比多点开花的比利时更容易防守。

卢卡库进攻效率的提升和亨利密不可分，他能有效的跑出空当，尽可能的形成攻门，即便自己无法直接起脚也可以传球给队友建功，德布劳内的进球恰恰就是来自卢卡库的传球，也是淘汰巴西的关键，所以亨利的作用的确更加大化了。德布劳内和卢卡库一样对亨利的帮助很认同，这也说明亨利在更衣室的地位很高。