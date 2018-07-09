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半决赛法国利器绝非姆巴佩，比利时更忌惮覆盖之王

(2018-07-09 20:26:40)
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俄罗斯世界杯

法国

比利时

 分类： 2018年俄罗斯世界杯
半决赛法国利器绝非姆巴佩，比利时更忌惮覆盖之王

     法国对阵比利时的大战一触即发，所以近期关于两支最为出色的球员谁能笑傲话题不断。当比利时双核德布劳内和阿扎尔被各种看好之际，阿扎尔则表示有坎特的球队总是更容易取得胜利。这是对俱乐部队友的夸赞，也是扎球王的真实想法，因为他深知坎特的能力，所以也会督促球队在备战中做足针对性。
       因为在世界杯上的出色表现，近期外媒爆出大巴黎愿意给坎特开出25万欧元的周薪，寄望他加盟球队。这是极具诱惑力的数字，同时也是对坎特表现的一种认可。
      有相关的数据显示坎特在世界杯中为法国队首发出战的5场比赛中，一共贡献23次抢断和17次拦截，这样的数据的确是球队晋级四强的关键。也是因为这样的出色的发挥，俱乐部队友才会公开表示自己的敬畏。
      因为比利时淘汰巴西的比赛中卡塞米罗因为停赛而没有出战，所以人们都认为他的缺席也是球队出局的一个重要原因。因为法国即将对阵比利时，所以人们也拿坎特和卡塞米罗做了一般比较，看看谁在攻防两端的贡献更多。
      坎特的优势是防守和覆盖面以及拦截的能力强，可以有效的限制对手的进攻，同时也能开启自身的进攻，而这些方面巴西国脚明显不及坎特。在切尔西主帅孔蒂的343体系中，坎特进攻端的贡献也是不可忽略的，所以也可以说坎特就是制造各种可能的大将。
      必须承认的是坎特的防守能力上要比卡塞米罗强，因为前者的优势是目前足坛第一位的，防守上更优于其他同位置的球员。更为可贵的是当年他帮助中游球队莱斯特城登顶英超，随后又助力英超豪门切尔西再度夺得联赛冠军。无论是中游球队还是豪门他都能帮助球队夺冠，那么本届世界杯上的确也可能帮助法国队如愿夺冠。
      比利时三后卫前面是费莱尼和维持赛尔，在对阵巴西的比赛中前者有1次射门，1次过人，3次抢断成功，3次解围，5次犯规和1次被犯规。后者1次抢断成功，3次解围，1次犯规，4次被犯规，两位悍将的表现也不错，接下来和坎特直接对话则可以一较高下。
     法国4比3阿根廷的比赛中坎特1次过人，3次抢断成功，1次解围，1次犯规，2次被犯规。法国2比0淘汰乌拉圭的比赛中有1次射门，1次过人，1次抢断成功，2次犯规。坎特的作用不仅仅是高效拦截，还能在前场抢球，比赛中可以让中后卫两人拉开，坎特在中间，两个边路也可以顶上去进攻，这就增加了球队进攻的威胁。
     很多时候坎特和后腰的组合被认为是防守反击而不是前场压制，而事实上坎特还经常成为进攻的发起者直接施压对手。他的能力总是不断在大化，因为覆盖的面积大也令对手的一些进攻化为乌有，想进球是比较难的。
      接下来对于法国和比利时同样重要的是坎特了解比利时双核的个人特点和优势，后两位也对覆盖之王的了解很深刻，接下爱如何化解对手最强的所在就成为两支球队致胜的关键。毫无疑问的是阿扎尔和德布劳内都要面临更为严峻的考验，而坎特已经严阵以待。
       
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