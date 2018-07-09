法国对阵比利时的大战一触即发，所以近期关于两支最为出色的球员谁能笑傲话题不断。当比利时双核德布劳内和阿扎尔被各种看好之际，阿扎尔则表示有坎特的球队总是更容易取得胜利。这是对俱乐部队友的夸赞，也是扎球王的真实想法，因为他深知坎特的能力，所以也会督促球队在备战中做足针对性。

因为在世界杯上的出色表现，近期外媒爆出大巴黎愿意给坎特开出25万欧元的周薪，寄望他加盟球队。这是极具诱惑力的数字，同时也是对坎特表现的一种认可。

有相关的数据显示坎特在世界杯中为法国队首发出战的5场比赛中，一共贡献23次抢断和17次拦截，这样的数据的确是球队晋级四强的关键。也是因为这样的出色的发挥，俱乐部队友才会公开表示自己的敬畏。

因为比利时淘汰巴西的比赛中卡塞米罗因为停赛而没有出战，所以人们都认为他的缺席也是球队出局的一个重要原因。因为法国即将对阵比利时，所以人们也拿坎特和卡塞米罗做了一般比较，看看谁在攻防两端的贡献更多。

坎特的优势是防守和覆盖面以及拦截的能力强，可以有效的限制对手的进攻，同时也能开启自身的进攻，而这些方面巴西国脚明显不及坎特。在切尔西主帅孔蒂的343体系中，坎特进攻端的贡献也是不可忽略的，所以也可以说坎特就是制造各种可能的大将。

必须承认的是坎特的防守能力上要比卡塞米罗强，因为前者的优势是目前足坛第一位的，防守上更优于其他同位置的球员。更为可贵的是当年他帮助中游球队莱斯特城登顶英超，随后又助力英超豪门切尔西再度夺得联赛冠军。无论是中游球队还是豪门他都能帮助球队夺冠，那么本届世界杯上的确也可能帮助法国队如愿夺冠。

比利时三后卫前面是费莱尼和维持赛尔，在对阵巴西的比赛中前者有1次射门，1次过人，3次抢断成功，3次解围，5次犯规和1次被犯规。后者1次抢断成功，3次解围，1次犯规，4次被犯规，两位悍将的表现也不错，接下来和坎特直接对话则可以一较高下。

法国4比3阿根廷的比赛中坎特1次过人，3次抢断成功，1次解围，1次犯规，2次被犯规。法国2比0淘汰乌拉圭的比赛中有1次射门，1次过人，1次抢断成功，2次犯规。坎特的作用不仅仅是高效拦截，还能在前场抢球，比赛中可以让中后卫两人拉开，坎特在中间，两个边路也可以顶上去进攻，这就增加了球队进攻的威胁。

很多时候坎特和后腰的组合被认为是防守反击而不是前场压制，而事实上坎特还经常成为进攻的发起者直接施压对手。他的能力总是不断在大化，因为覆盖的面积大也令对手的一些进攻化为乌有，想进球是比较难的。