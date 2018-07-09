世界杯4强战还没开打，西班牙足协就再度宣布救火主帅耶罗离开西班牙队，并且不再担任体育总监的职务，这也让各界唏嘘不已。西班牙足协在今夏的俄罗斯世界杯上可谓是先声夺人，因为他们在世界杯开战的前一天宣布主帅洛佩特吉下课，并让体育总监耶罗成为替代者，事实证明足协的冲动决定造成了球队过早出局的后果，而承担这份责任的人则是临时受命的耶罗，这的确很不公平。

如此草率的对前后两位主帅做出决定，西班牙足协的确会成为球迷抨击的焦点，而事实上受害的绝不仅仅是前后两位主帅，还有将本届世界杯当成自己职业生涯最后一次征战的老将们。作为绝对核心的伊涅斯塔在球队出局后宣布离开国家队，赛后伤感的画面和面对媒体隐忍的泪水和不舍都折射出了老将内心的苦涩滋味。

国家队和俱乐部不同，即便足协决定换帅，球员也有异议，也不能直言上鉴，更不可能用消极比赛和负面情绪来影响国家队的战绩。但是对于一名并不了解球队的新帅来说，想要在世界杯的赛场带领球队晋级的确很难，很显然就连耶罗本人也想到了承担这份责任后的后果，只是为了国家队也会直面困难。不过他也绝对不会想到自己会有现在的遭遇，即便他在出局后主动承担责任，但是却没料到连原来的工作也没了。

洛佩特吉对于西班牙国家队的改造是蛮到位的，因为此前保持的22场不败纪录，但是这样的主帅却被轻易下课，所以在耶罗离开之后，西班牙很难找到真正合格的替代者。球队传控打法因为一些核心球员的离开已经不再适合，队内科斯塔这样的锋霸需要制定相应的战术才能奏效。此外莫拉塔是有抢点得分能力的，这次被排除在大名单之外也是一个问号，新帅势必需要重启新的阵容，这期间还需要经历很多曲折，西班牙足协如此对待自己的主帅的确令继任者内心不安。

回看西班牙在世界杯中的表现，首战3比3平葡萄牙，这场比赛C罗的表现极其惊艳，西班牙防守对葡萄牙核心的限制明显不到位，所以才能让后者上演帽子戏法。但是首发阵容没有疑问，随后派上阿斯帕斯也曾制造威胁，只是卢卡斯和蒂亚戈表现很一般，主帅换下一直在进攻端制造威胁的席尔瓦也引发了一些质疑。

第二场比赛西班牙1比0伊朗，耶罗对阵容进行了调整，卡瓦哈尔和卢卡斯获得首发机会，纳乔、科凯替补。第三场比赛2比2摩洛哥暴露的问题更多一些，这场比赛卢卡斯被蒂亚戈取代，随后又在第74分钟被阿森西奥换下。

球队在这场比赛的失球是因为伊涅斯塔和拉莫斯让球出现的失误，对手得到单刀机会继而破门。第二粒失球则是角球机会，对手力压拉莫斯进球。值得一提的是西班牙同样角球扳平比分，第74分钟替换科斯塔下场的阿斯帕斯脚后跟建功，这个换人在赛后被称赞，却忽略了一场比赛丢两球的隐忧。

淘汰赛对阵俄罗斯一战西班牙主帅再度做出换人调整，这次他再度启用纳乔、科凯进入首发，阿森西奥也得到首发的机会，而伊涅斯塔、卡瓦哈尔、蒂亚戈则沦为替补。不知道西班牙主帅是轻视俄罗斯的能力，还是惧怕东道主才做出这样的换人调整，可以确定的是这样的阵容是出局的一个主要因素。还有就是点球大战中门将的比拼，和球员心态上的不稳酿成的出局的悲剧。

目前西班牙官方已经宣布前巴萨主帅恩里克拿下球队的教鞭，这位主帅是了解西班牙球员的，只是他执教巴萨之后曾客场大比分输给巴黎圣日耳曼，所以人们对于他的继任还处在观望阶段，并没有给予足够的信任。



