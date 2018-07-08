在法国和比利时晋级4强之后，英格兰也不负众望的拿到4强的名额，虽然凯恩没有进球，但是阿里和马奎尔的进球的确是更为惊喜的。因为球队如果能延续多点开花的能力，这样在接下来对阵克罗地亚的比赛中打不开局面的情况下也是一柄利器。

必须承认的是没有伊布的瑞典有点笨拙的感觉，即便团队配合还不错，但是对阵瑞士的比赛中浪费了太多机会，的确不可能成为阻截英格兰的对手。两队历史交战的近两场数据是2场平局，分别是2002年日韩世界杯和2006年德国世界杯。不过目前的阵容已经完全不同，很明显现在的英格兰阵容和发挥都优于瑞典，所以赢球后更忌讳的是忘乎所以和轻敌。

在世界杯的比赛中，阿根廷的悲情是众所周知的，其实英格兰同样有很多令人心塞的时刻，球队上一次夺冠是1966年，也是唯一一次。球队坐拥豪华的班底却总是爆冷出局，上一次跻身4强是在1990年意大利世界杯上，28年的等待的确够久了。

和瑞典处在死亡和冷门小组不同的是英格兰小组赛的对手较弱，所以球队可以和比利时一起取得两连胜后提前晋级，末尾一战就是替补之战，并没有消耗球队主力的体能，的确是顺境多过逆境。瑞典小组赛1比2不敌德国，其他两场比赛1比0韩国和3比0墨西哥，很明显球队对阵强队的发挥弱一些，因为本届世界杯的德国的确是不正常的，但是瑞典还是输了。

淘汰赛英格兰点球大战5比4淘汰哥伦比亚要比瑞典1比0瑞士难一些，瑞典在这场比赛中暴露了自身的短板。因为对阵瑞士的比赛也被称为本届世界杯最难看一战，相信英格兰主帅也从这场比赛中找到了对付瑞典的办法。

必须承认的是英格兰必须感谢哥伦比亚的顽强，让球队经历了一些困难，否则这场靠点球命中而成功晋级的英格兰会在随后的比赛中臣服。因为世界杯的大赛中如果走得太顺了，极其可能会在随后造冷，而经历了点球大战的洗礼之后，这支英格兰有了更多的韧性。

有趣的是这场比赛的两粒进球都是头球建功，马奎尔和阿里分别在上下半场各进一球帮助球队晋级4强。阿什利-扬和林加德送出助攻，所不同的是前者是利用角球机会，后者则是运动战妙传助攻队友破门。英格兰5场比赛打进11球，其中3球是点球，凯恩除了点球外有3粒进球，斯通斯贡献2球，林加德、马奎尔、阿里各1球，队内进球最多的凯恩居然在淘汰赛中只命中1粒点球，这样的情况则是球队的隐忧。

对阵瑞典一战的数据显示英格兰射门12比6，射正2比3，射正全部转换为进球，但是这也预示着除了阿里和马奎尔之外，其他进攻球员都没有射正，这的确有点荒凉。本场比赛林加德4次射门，斯特林2次射门，凯恩1次射门，阿里2次射门1次射正，拉什福德只得到出场1分钟的时间，维尔贝克和瓦尔迪则连出场的机会都没有，接下来对阵克罗地亚的确是有隐忧的。

在激烈而残酷的世界杯比赛中，有人曾问过没有梅西阿根廷怎么办？没有C罗葡萄牙怎么办，而英格兰晋级之后，也有提出了一个问题，那就是半决赛的英格兰如果没有点球怎么办？不过个人认为只要凯恩祭出世界杯首轮梅开二度的精彩表现，英格兰就有望晋级。当然如果斯特林可以及时醒来命中一球，那就是完美之战了。斯特林目前只有1次助攻，不过有一项数据是在比赛的前54分钟他可以在对方禁区内9次触球，这不仅仅打破了一项纪录，而且证明他在对手禁区内制造了威胁很多。在曼城斯特林是屡屡救主，接下来的生死战依旧需要他发威。



