克罗地亚点球大战淘汰了东道主之后被视为夺冠热门，因为球队世界杯的历程的确是经历了更多的考验，和刚刚破除了点球阴影的英格兰相比，莫少率领的格子军团的实力和魅力更为强势一些。虽然射手榜上凯恩打进6球排在第一位，但是3粒点球也证明了高效率是赢得点球的次数多，而非运动战得分能力高。莫德里奇目前2球1助攻，虽然也有一粒点球，但是他在中场的运筹的能力比进球数更为关键，而且在射丢点球后还敢于面对点球大战且命中点球，这样的血性也是凯恩所缺乏的。

克罗地亚的优势是多点开花，目前队内巴德尔吉、曼朱基齐都是1球1助攻，佩里西奇、拉基蒂奇、克拉马里奇、雷比奇、维达都打进1球，应该说世界杯的球队中没有其他球队可以和克罗地亚相比，如此多的得分手也会让对手防线吃紧。目前佩里西奇浪费了一些机会，所以进球数略少，而接下来对阵英格兰的大战中如果摒弃浪费机会的毛病的话，则可能辅助莫少帮助球队晋级四强。

从小组赛看克罗地亚就很稳健，小组赛的对手是阿根廷、冰岛和尼日利亚，赛前都认为阿根廷出线无忧，而克罗地亚则需要在和另外两队争夺出线名额，而事实上却是格子军团三连胜小组第一晋级。2比0尼日利亚、3比0阿根廷、2比1冰岛，每一场比赛都展露了球队的专注和顽强。相比零封对手的比赛，2比1力挫冰岛一战佩里西奇的进球堪称真金级的，所以一些比赛中没能把握进球机会也是可以原谅的。

克罗地亚4比3淘汰丹麦的比赛中，在开场就失球的情况下曼朱基奇很快扳平比分很关键，球队点球大战的沉着和冷静的确优于丹麦和俄罗斯，所以才能晋级4强。在淘汰丹麦的比赛中莫德里奇3次射门2次射正，传5次威胁球，4次过人，2次被犯规，80次传球66次传准，中场的组织和输送进攻威胁可谓到位。拉基蒂奇3射门2次射正，传2次威胁球，2次过人，2次抢断，3次被犯规。曼祖基奇1次射门就打进1球，相比之下效率更高。佩里西奇浪费机会较多，6次射门0射正的确有点低迷，打了97分钟被换下了。

淘汰俄罗斯的两位进球功臣比较出乎意料，这一点也是克罗地亚有别于其他球队的地方。这场比赛莫德里奇3次射门无射正，但是送出1次助攻，传4次威胁球，2次抢断成功，4次被犯规。曼朱基齐2次射门无射正，送出1次助攻，传2次威胁球，3次抢断2次成功，2次解围，3次被犯规。拉基蒂奇和佩里西奇分别有1次和2次射门，后者下半场被换下，克拉马里奇4次射门2次射正打进1球，堪为功臣。后防线维达1次射门打进一球，也被称为带刀后卫，接下来战英格兰也许发力。

球队两度进入点球大战均能胜出，门将苏巴希奇也被寄予更多的期待，因为对阵英格兰也可能有点球大战论高低的，在这一点上还需门将发挥稳健。对阵丹麦苏巴希奇扑出了埃里克森和随后舍内和N-约根森的点球，虽然巴德尔吉和皮瓦里奇的点球也被丹麦门将扑出，但是克拉马里奇、摩德里奇、拉基蒂奇准确命中确保球队晋级。