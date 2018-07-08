俄罗斯和克罗地亚拼到点球大战，但是最终却遗憾止步八强，虽然这也是球队可以接受的战绩了，但是依旧留下了遗憾。这场比赛切里舍夫和马里奥费尔南德斯分别进球，克罗地亚则是曼朱基齐和维达建功，但是点球大战中斯莫洛夫点球被扑，费尔南德斯点球打偏，悍将从功臣成为了罪人。不过事实上俄罗斯在本届世界杯的表现已经足够出色，所有的比赛也很竭力，因为球队是赢得了掌声和尊重。

东道主是有主场优势，但是也会面对更大的压力，首战中扎戈耶夫的意外受伤没有让球队遇阻，反而5比0大胜沙特。随后3比1埃及，0比3乌拉圭，小组赛末轮轮换了一些球员也是为了打好随后的淘汰赛，可以说2胜1负的战绩是俄罗斯人可以接受的。环顾世界杯参赛球队中小组赛3胜和2胜晋级的球队也并不多，乌拉圭、克罗地亚、比利时是小组赛3连胜晋级的球队，而法国、英格兰、巴西、哥伦比亚、墨西哥、瑞典和俄罗斯则是连胜晋级的球队。可以看出小组赛其他6支晋级的球队只取得了一场胜利，也是涉险晋级的，所以俄罗斯的稳健是该点赞的。

有趣的是小组赛三连胜晋级的克罗地亚和比利时都晋级的4强，再就是小组赛两连胜的英格兰和法国也杀入了四强，那些涉险晋级的球队无一例外的出局了，这一点也折射出目前的四强都是很稳健的。俄罗斯淘汰西班牙就是通过点球大战，比赛中的两粒进球也都是俄罗斯打进的，只是伊格纳舍维奇是乌龙球，久巴造点扳平比分，门将阿金费耶夫则是晋级战最为关键的一员。

同样是点球大战为什么折在克罗地亚手里，这就需要看看俄罗斯的点球手安排，对阵西班牙斯莫洛夫、伊格纳舍维奇、戈洛文、切里舍夫都罚进了点球。门将阿金费耶夫判断错了伊涅斯塔的点球，但是却将科凯的点球扑出，成为了晋级的关键。

对阵克罗地亚的点球大战，这次俄罗斯主罚点球的是斯莫洛夫、扎戈耶夫、马里奥-费尔南德斯、伊格纳舍维奇、库贾耶夫，只有斯莫洛夫和伊格纳舍维奇是淘汰西班牙的点球手，这就存在的悬念，毕竟点球大战更多的考量的是心智是否稳定。可惜的是第一和第三主罚点球的球员都没能命中，斯莫洛夫的点球被扑，费尔南德斯的点球则击中了立柱，而俄罗斯门将阿金费耶夫则只扑出了科瓦契奇的点球，因而错失了进军四强的机会。

俄罗斯主帅的应变和部署阵容是被认可的，也创造了佳绩，只是经过120分钟的激战后，球员的心态都会发生变化，这一点则是主帅无法预测的。不过俄罗斯对阵西班牙的比赛数据是射门6比25，射正1比9，而对阵克罗地亚的比赛中俄罗斯射门13比17，射正7比3，机会和威胁更多，遗憾的是只打进两粒进球，否则就可能在点球大战前解决比赛，这也是球队的问题。

本届世界杯俄罗斯队进球最多的是切里舍夫，他打进4球目前排在射手榜第3的位置，久巴3球2助攻排第5，戈洛文1球2助攻，费尔南德斯1球1助攻，加津斯基打进1球，伊格纳舍维奇则有1粒乌龙球送上。球队共打进11球，失4球，进攻端的效率还是很高的。

经过世界杯的历练之后，相信这支球队还可以有更多的提升。队内的小将戈洛文在新赛季开启之前极其可能加盟英超的豪门球队，这样的话对于实力的提升也会更多的帮助，年轻球员的精进则代表着下一次世界级赛场上再度出现时，俄罗斯队还会制造更多的佳绩。



