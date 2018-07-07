本届世界杯的比赛中，有效的限制球星发挥是重要手段，所以诸多炙手可热的球王们都离开了。法国队2比0淘汰乌拉圭的比赛中，全场的射正次数仅为2次，球队就收获了两粒进球，这样的高效的确令人吃惊。不过如果不能现在苏亚雷斯的发挥，没有乌拉圭门神穆斯莱拉的黄油手，法国锋霸们还需要更竭力一些才能晋级。

乌拉圭阵中此前有进球的是卡瓦尼、苏亚雷斯和希门尼斯，但是本场比赛前者伤停，后两位本场比赛只有1次射门和1次射正，这样的表现的确难以赢得晋级的机会。值得一提的是乌拉圭半场有4次射正都很有威胁，只是都被门将化解了。

首先是希门尼斯利用角球机会头球争顶威胁球门，此后就是贝西诺在禁区内的一脚凌空扫射，随后依旧是角球机会，南德斯左脚凌空勾射被洛里斯拿到。上半场末尾任意球机会，卡塞雷斯禁区头球攻门被法国门神单手扑出，这次扑救是本场最为精彩的一次，同时也证明这次射门的威胁性。只是这一次神扑也等于终结了乌拉圭人的晋级梦想，因此下半场乌拉圭无射正，洛里斯也再没有受到真正的威胁。

法国队晋级后是12年后再度杀入4强，对于球队来说是极其荣耀的，也是等待了太久之后的惊喜，这批年轻球员的表现征服了球迷也征服了更多的中立球迷，接下来则要对阵同样具备强劲攻击群的比利时。比利时小组赛3连胜晋级，打进9球，只丢了2球，淘汰赛3比2日本，2比0巴西，5场比赛共打进14球，失4球，法国人的确需要好好备战。

法国队本届世界杯的5场比赛取得4胜1平的战绩，打进9球，失4求，乌拉圭则是4胜1负出局。这场比赛苏亚雷斯悲情反衬格列兹曼的成熟，他的稳健再度证明了他的影响力。上半场乌拉圭频频进攻占据一定的优势，而他却在观察和寻觅战机。他开出的定位球的落点的确很妙，乃至镜头中皮球弧线到门前的时候，瓦拉内如天外飞仙一般精准头球将球顶入球门，这是极具欺骗性的传球和跑位，两人的默契也是很足的。或许在训练中就有过类似的设想和练习，否则马竞和皇马球员如何能有如此曼妙的连线。

如果说定位球的功力是因为多年的练习的话，那么第二粒进球则是突发奇想。因为当时格列兹曼得球射门的距离也偏远，法国人只是想敲山震虎，却没有想到做足了准备的乌拉圭门将居然将球扑了个翻转进入了自己把守的球门。这样的失误也是本届世界杯唯一一例，成就了格列兹曼的传射建功，也力证了悍将的预判意识和精湛的脚法。

和内马尔相比，格列兹曼是内敛的，有的时候球队遭遇困境的时候，会有人问这个时候格列兹曼在哪里，为什么不见他回击对手，但是只要他一出现就可能是杀机，这就是他的特点。和其他球星经常被放倒相比，格列兹曼这样的镜头略少，但是这不代表对手就没有对他进行严防，所以在受限的情况下如何耐着性子寻找机会就很重要了。本场比赛格列兹曼2次射门1次射正打进1球，送1次助攻，传3次威胁球，3次过人，5次抢断4次成功，1次解围，的确是晋级的关键。

世界杯上的数据只是在记录过往，即便法国拿下了乌拉圭，但是历史上9次交战的战绩依旧是乌拉圭3胜4平2负占据优势。只是近三次相遇的比分是两次0比0，一次0比2，乌拉圭近三次对阵法国0进球，这也再度证明两队的差距。

接下来比利时对阵法国的比赛是重点，这其中有一些数据可以借鉴。法国队内目前的进球中有2粒点球，利用定位球破门的次数略多，所以只要限制和防守好对手的任意球机会就可能令其哑火，本场的第一球就是定位球所得。



