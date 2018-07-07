巴西1比2被比利时淘汰，卡塞米罗黄牌缺阵对于球队的影响是其一，因为此前这位悍将的表现有目共睹，而他的缺阵则令球队受限了。很多大赛中对于首发的更替都会成为隐忧，卡瓦尼伤停和卡塞米罗禁赛都左右了两场1/4决赛的赛果。巴西主帅在本届世界杯前四场比赛中都器重卡塞米罗，所以因为停赛而做出调整后出现问题也是必然的。

本届世界杯乌龙球也是很多的，在球队视线看不到的地方助攻和帮助对手破门的例子真不少。最被人们记住的是西班牙对阵俄罗斯的比赛，伊格纳舍维奇只顾得防守拉莫斯，却不料自己的小腿自摆乌龙，而皮克随后只顾得防守空中威胁，却不料手臂触球送点。而本场比赛中比利时的角球机会，热苏斯和费尔南迪尼奥同时起跳想解围，但是皮球却击中后者右臂后进入球网，这也是巴西门将始料未及的。

费尔南迪尼奥就是顶替卡塞米罗出战的球员，悍将上赛季在曼城阵中也是绝对的首发，实力是有的，只是谁都无法预判到在这样的大赛中他居然用这样的方式进球了。

回看之前的四场比赛中卡塞米罗和费尔南迪尼奥的表现，首战前者首发打了60分钟的比赛，他有1次射门，传1次威胁球，3次过人，1次抢断，2次解围。费尔南迪尼奥出战30分钟，2次射门，传1次威胁球，1次过人，2次犯规，1次被犯规。

随后的两场小组赛卡塞米罗打满全场，对阵哥斯达黎加他2次射门都射正，2次过人，4次抢断2次成功，2次解围，1次犯规。费尔南迪尼奥这场比赛只出场1分钟，只有10次传球的数据。对阵塞尔维亚的比赛中卡塞米罗有1次射门，6次抢断4次成功，4次解围，1次犯规。费尔南蒂尼奥出场24分钟传2次威胁球，1次解围。

巴西2比0淘汰墨西哥的比赛中卡塞米罗同样打满全场，他传3次威胁球，2次过人，6次抢断4次成功，3次解围，1次犯规，2次被犯规。费尔南迪尼奥出场10分钟，传1次威胁球，4次传球。可以看出两人的出场时间和表现，所以生死战中突然失去这位大将的确是巴西出局的一个重要原因。而费尔南迪尼奥的乌龙球虽然是无意的，而他全场的表现也明显不及队友。本场比赛他有1次射门，传2次威胁球，1次抢断，2次犯规，1次被犯规，和卡塞米罗相比的确是有差距的。

回看比利时的第一粒进球，也是卢卡库突破了费尔南迪尼奥之后形成的进攻机会，小魔兽面对保利尼奥的防守选择了传球给德布劳内，后者抽射直接建功。这也是逼迫下的助攻，否则卢卡库自己射门未必能斩获进球。基于两粒失球的过程，费尔南迪尼奥的确是巴西队内的罪人。