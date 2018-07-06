



明晨的世界杯1/4决赛巴西对阵比利时的比赛是堪为决赛级别的对决，在C罗和梅西相继挥别世界杯之后，新球王加冕则成为很多球迷所期待的。内马尔和阿扎尔都是更具个性和实力的天才球星，也是有领袖气质的队长，这样的对决则可能更直面的揭示两人的关键性。比利时阵容更为豪华一些，但是巴西阵中老将则是有定海神针作用的，所以两队遭遇的确有各种可能，比赛的精彩程度则不需要怀疑。

世界杯赛场总是会留下遗憾，对于比利时球迷来说的确有更为深切的感受。如果球队小组赛第三轮不胜英格兰的话，就可以进入下半区，这样的话很可能最终杀入决赛对阵同样晋级机会多的法国或巴西，而现在则需要和巴西交战，势必会有一支球队离开。如果是比利时挥别的话，或许会留下更深的遗憾。

不过对于积极的比利时球迷来说，球队过早的和巴西相遇也好，人们可以将这样的大战当成决赛，只要打出自己的所有优势来就可能完成晋级，反之出局也会赢得尊重。比利时目前的这批球员还可以再等待4年，所以并不会保守作战，更不会畏惧更强大的对手。

俄罗斯世界杯被誉为夺冠热门球队的噩梦之地，因为德国、阿根廷、西班牙、葡萄牙都是世界杯前被称之为热门的球队，但是都更早的离开了。接下来无论谁离开都不是灾难性的，因为彼此的实力难分伯仲输赢也很平常。

回看两队在淘汰赛中的表现，巴西显然更像一个大师。对阵墨西哥开场的猛攻，球队摆出一副放马过来的感觉，让对手以为桑巴军团可能重复4年前的噩梦，而实际上巴西只是在消耗对手的体能和锐度，20分钟后接管比赛，赢的比较轻松，也很提升士气。菲尔米诺这柄利器的确是巴西杀手锏，对阵比利时的末尾也可能再度宝刀出鞘杀戮对手。

相比之下比利时对阵日本久攻不下太不应该，防守在下半场两度犯错被进两球，如果不是主帅马丁内斯果断换人奏效的话，球队则可能爆冷出局。不过经过这场比赛的历练，球队也会在比赛中更专注，战术运用上更为灵活，再就是费莱尼高空优势同样可以成为拿下巴西的利器。值得一提的是比利时对阵日本末尾的3粒进球有2球都是利用角球机会所得，对手解围不彻底给了欧洲红魔机会。再就是门将库尔图瓦的大力手抛球很是了得，这一优势也可以在球队遭遇困境的时候帮助球队更快捷的斩获进球。

综上所述两支球队都有足够厚度的首发阵容和板凳奇兵，主帅也都是战术和应变都到位的，这样的情况下就看哪边的球员把握进攻机会的效率更强。巴西前4场比赛打进7球，只丢了1球，球队只是在小组赛首轮1比1瑞士，随后都是以2比0拿下对手。比利时4战中打进12球，丢了4球，进攻端的火力更猛，4粒失球是在两场比赛中丢的。5比2突尼斯的比赛中，大比分领先后有一些大意导致失球数增多，对阵日本的2粒失球则是个别球员出错，所以球队防线问题还不算很大，只是对阵巴西需要更为严谨才行。

坐拥豪华阵中的比利时之前没能更多的晋级是因为主帅的无力，现在马丁内斯执教，亨利作为助教扶持，以英超球队为主的比利时队是到了该出成绩的时候了。巴西阵中本届世界杯表现出色的有内马尔、库蒂尼奥、威廉、热苏斯和菲尔米诺，保利尼奥和蒂亚戈席尔瓦也是关键时刻能进球的大将，攻防两端都更为到位。

比利时目前的阵容是343，三后卫体系能否阻挡内马尔和库蒂尼奥进攻的冲击是个问号，因为切尔西主帅孔蒂343阵型曾帮助球队斩获英超冠军，所以阿扎尔等英超队友对于这个阵型的了解和利弊都是很清楚的。巴西阵中也有切尔西大将威廉，所以两队针对阵型上的准备也是关键点，比利时的孔帕尼、阿尔德韦雷尔德和穆尼耶需要迎接考验。两个边路上对于锋线球员的帮助也是看点，阿扎尔和德布劳内的发挥和化学效应也是可以左右比赛结果的。

比利时主帅马丁内斯是不在意控球权的，而巴西也喜欢打反击，这样的话比赛开启之后两队抢开局的部署也是一大看点。历史总是有很多巧合的，早在2002年韩日世界杯上巴西就曾在1/8决赛中2:0淘汰比利时挺进八强，若干年后两队再度在淘汰赛中相遇，比利时人也想复仇。