今晚世界杯1/4决赛首场比赛即将开打，法国将迎战乌拉圭，这场比赛被誉为矛盾大战。因为法国此前4场比赛打进7球，失4球，小组赛仅失1球，只是在淘汰阿根廷的比赛中丢了3球，强强对话中能致胜梅西领衔的阿根廷也的确证明了法国年轻军团的优势。目前队内有进球的是格列兹曼、帕瓦尔、姆巴佩、博格巴，多点开花也是人们看好法国的一个重要因素。

乌拉圭四场比赛打进7球只失1球，小组赛零失球，综合来看球队的防线更为稳固。因为卡瓦尼在淘汰葡萄牙的比赛中受伤下场，所以本场能否出战还存在疑问，所以球队势必会加固防守，再伺机寻求机会破门。如果卡瓦尼真无法登场的话，乌拉圭也可能寄望将法国拖入点球大战，这样的话防线的表现就更为重要了，这样来看这场比赛更可能是名副其实的矛盾大战。

乌拉圭目前已经进球的球员是卡瓦尼、苏亚雷斯和希门尼斯，拉克索尔特曾在小组赛利用远射造俄罗斯球员乌龙球。球队没有卡瓦尼的话，进攻端可以建功的人会更少，这就需要苏亚雷斯站出来解决比赛，但是法国防线也会对苏神做针对性的防守，所以乌拉圭想破门还需要其他球员制造进球。

法国队4场比赛的战绩是3胜1平，球队在无关痛痒的小组赛第三轮的比赛中和丹麦闷平。乌拉圭则保持着4战全胜的战绩，此前比赛中攻防两端的发挥的确很到位。本场比赛如果法国晋级的话，则是12年后再度跻身世界杯四强，黄金一代的崛起的确可能如愿登顶，因为两年前球队就杀入了欧洲杯决赛，从实力和经验都比较到位，所以这场生死战法国的确有更多的胜算。

淘汰葡萄牙一战C罗被限制，卡瓦尼两次进球杀死悬念，而对阵法国一战苏亚雷斯也可能遭遇C罗一样的防守，所以极其可能在比赛中成为困龙。乌拉圭小组赛前2场都是1球小胜埃及和沙特，前一场比赛是卡洛斯桑切斯任意球传中，希门尼斯头球破门。苏亚雷斯绝杀沙特的比赛同样是角球机会，门将受到防线球员的干扰没能彻底化解险情，苏亚雷斯将球打进。

可以看出球队这两球都是定位球所得，因此对阵法国一战乌拉圭只能更多的利用定位球制造杀机。卡瓦尼在淘汰赛中两粒进球一次是接苏神的妙传，一次则是自己的个人能力弧线球射远角破门，今晚如果乌拉圭没有了大巴黎的进攻杀器，球队就只能寄望赢得更多任意球和角球机会。

法国进攻端格列兹曼和姆巴佩以及博格巴都有个人射门建功的能力，姆巴佩突破和速率也是乌拉圭所需要重点防御的。不过卡瓦尼即便无法登场，也可以在布放大巴黎队友姆巴佩的安排上给予一些帮助，更为重要的是防守这位天才球员的时候不送点球。

两支球队都是世界级大赛的常客，法国和乌拉圭此前曾有8次对阵，乌拉圭3胜4平1负是有优势的。世界杯上的3次碰面是在2002年韩日世界杯和2010年南非世界杯中，两队都在同一小组，巧合的两场比赛都是0比0握手言和，所以本场比赛是到了必须一决高下的时候了。2014年巴西世界杯上法国岑因为1/4决赛中不敌德国而无缘四强，那之后球队做出了很多改变也是为了四年后完成突破。

对乌拉圭不利的消息是苏亚雷斯在训练中受伤，虽然他的伤病没有卡瓦尼严重，经过队医的治疗也完成了训练，但是这样的小伤痛也可能影响他在正赛中的发挥。

法国的不利面也是存在的，因为球队的进球中有2粒点球，4粒失球分别是2个定位球和2个运动战失球，这说明球队防守上是有漏洞的。加上队内有6张黄牌，所以球员们在比赛中还需要规避再度吃到黄牌。乌拉圭只有1张黄牌，可见他们防守稳固的同时还能回避吃到黄牌，的确更为高明一些。双方4战中的射门次数是法国45次比49次，的确是各有优势和不足。

淘汰阿根廷的比赛成就了姆巴佩，不过阿根廷的防守和乌拉圭相比的确不够稳固，所以法国这位新星还需要面对新的考验。格里兹曼和博格巴的热度还没有调整到最高，本场比赛也是该祭出全力的时候了。



