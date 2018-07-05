英格兰点球大战晋级8强之后，外媒传出球队彻夜未眠的消息，虽然热情是必然的，但是这样并不利于球队冷静下来备战随后的比赛。即便瑞典是目前8强中最弱的球队，但是强悍的身体和空中优势还是需要忌惮的。英格兰年轻球员居多，如何尽快的调整心情的确很重要，此前就是战术和临场应变上还需要主帅索斯盖特更多的运筹。

回看此前四场比赛英格兰主帅的临场换人，的确是很有针对性的，正因为这一点到位球队才能不断的致胜和晋级。首场比赛凯恩先是补射建功，持续了俱乐部的高效率，把握机会的能力有增无减，这和其他球星慢热形成鲜明的对比，主帅也不断称赞这位大将本届世界杯的发挥。

因为第一球是角球机会，而且还是斯通斯射门被扑之后的机会，所以还没有完全见证凯恩的神奇。随后对手被扳平比分，末尾的凯恩则发力救主依旧是角球机会，但是这次是队友头球摆渡，凯恩直接头球破门，一场比赛头脚并用打进2球，的确是高光表现。主帅下半场用拉什福德换下了斯特林，奇克换下了阿里，就是想利用改变让对手出现防守的漏洞，此外体能充沛的球员也可以在进攻端施压对手，的确也奏效了。

第二场比赛6比1大胜巴拿马，主帅在第63分钟换下了凯恩和林加德，随后又换下了特里皮尔，都在彰显他让主力球员得到休息的意图。这场比赛凯恩打进3球，斯通斯梅开二度，林加德也有进球入账，早早的被换下即能节约体能，还可以回避伤病和黄牌的产生。

无关出线的对阵比利时的比赛，主力基本都休息，球队输球却到了对手较弱的下半区，主帅的意图似乎英格兰队执行的更为彻底一些。或许主帅早就料到黑马哥伦比亚很难缠，球队也有可能要拼到加时赛和点球大战，所以才更笃定的让球员们都得到休息的时间，这一点也是最终点球大战中淘汰哥伦比亚的一个主要因素。

对阵哥伦比亚的比赛中英格兰主帅在第81、88、113分钟做出换人调整，这样晚才调整阵容也证明主帅是有预感的，更是为了将1比0的比分维持到终场。可惜的是伤停补时失球进入了加时赛，但是后面的三名球员体能充沛也足以应对这样的意外，主帅的前瞻性的确到位。

世界杯不仅仅是球员们竭力就可以，也不只是核心球员高效率就能左右每一场比赛的命运，主帅的运筹也是极其关键的一个点，再就是培养和点拨这批英格兰年轻球员的人们。在世界杯开赛前就有很多国家队主帅很感谢瓜迪奥拉对于国脚们实力的提升，而在英格兰晋级之后，更多的人在感念热刺主帅波切蒂诺对于这支球队中几名球员的点拨。

凯恩打进6球是目前世界杯射手榜第一位的球员，他在世界杯前就和热刺续约，不是因为没有豪门球队向他抛出橄榄枝，而是他更热爱热刺和培养自己的主帅，所以才早早的决定留驻在热刺阵中。波切蒂诺对于凯恩是恩师，热刺阵中的其他球员也是如此，阿里上赛季的表现和世界杯的表现都不错，沃克虽然已经转会曼城，但是也是热刺主帅培养的人才之一。加上戴尔、罗斯也都是热刺球员，由此可见这支英格兰国家队中的球员都受益于热刺主帅的提拔和重用，才能在大赛中祭出出色的表现。

值得一提的是在点球大战中，热刺的凯恩、戴尔、特里皮尔都主罚且命中的点球，稳健性的确是很到位的。英超一直很注重豪门俱乐部培养本土球员，而现在热刺在这个方面明显做得更好，这和主帅也是密切相关的。英格兰主帅也曾公开表示凯恩的体能提升也得益于俱乐部主帅的训练方式，世界杯赛场才能抗下艰难的比赛和点球大战，基于以上这些优势，英格兰有可能更进一步。



