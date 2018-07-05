世界杯如火如荼的进行中，俱乐部方面同样的在紧锣密鼓的敲定新援，曼联已经签入了三名球员，曼城也将在本周正式签下马赫雷斯，而切尔西最需要的是官宣新帅到任。因为本周没有世界杯参战的球员就将归队训练，新帅继任才能开始训练并更快速的纳入强援。目前队内不稳的是库尔图瓦和威廉，如何挽留这两大悍将也是主帅需要做的，他的继任则是蓝军今夏一个好的开始。

库尔图瓦的问题是因为和家人分开很久，威廉则是和孔蒂不和，新帅继任后挽留的话是可能如愿的，即便无法挽留也可以纳入强援来弥补。回看本届世界杯两人的表现的确都不错，尤其威廉的发挥极其的出色。在巴西世界杯的4场比赛中可以看到悍将的亮点，在马塞洛首发的比赛中威廉没有更多进攻的机会，防守端的协防倒是做的更多。但是马塞洛伤停之后威廉进攻端的能力被彻底释放了出来，所以巴西能晋级8强和威廉的表现也是密不可分的。就是因为表现不俗，所以目前巴萨和曼联都想纳入他，所以切尔西急需挽留夺冠功臣。

其实威廉在国家队的情况和在切尔西时期也有很多相同之处，威廉加盟切尔西之后并没有一开始就被委以重任，但是他的表现还是赢得了主力位置，并在最艰难的赛季成为球队大腿。即便随后孔蒂执教的赛季威廉也曾在板凳上候命，但是只要给出场的机会就有不俗的表现。这说明该球员是具备职业精神和实力，这样的大将送给其他球队的确不该。

回看世界杯巴西的这4场比赛，首战1比1瑞士的比赛中，威廉有2次射门，传1次威胁球，2次过人，2次犯规，36次传球28次传准。马塞洛那场比赛传3次威胁球，1次过人，3次抢断2次成功，1次过人，1次解围，2次被犯规，83次传球传准67次，皇马大将在进攻端持球的机会较多。即便如此巴西第一次最具威胁的射门还是威廉发起的，他当时在禁区右侧传中被破坏，但是球队继续拿球形成第二次进攻，最后保利尼奥形成一次射门并赢得角球机会。

下半场内马尔差点破门反超比分，也是来事威廉的右路传中球，内球王在点球点头球攻门，因为弹地而减慢了速度被对手门将拿到。由此可见威廉的每一次传中都是很到位的，接下来巴西还想更进一步也需要依靠切尔西大腿助力才行。

巴西2比0拿下哥斯达黎加的比赛中威廉打了半场比赛，1次射门，2次过人，24次传球传准20次，1次犯规，2次被犯规。马塞洛打满全场3次射门1次射正，传2次威胁球，3次过人，1次抢断成功，106传球传准96次。主帅当场比赛换下威廉并派上道格拉斯科斯塔也是想加强进攻，因为半场比赛中只有马塞洛有1次射正，内马尔都没有射正球门，首战平局的压力在上半场就已经令人窒息了，所以换人也是想改变一下。

不过末尾建功的就有这位替补奇兵，所以这个针对性的换人也是正确的。虽然他和热苏斯以及内马尔合理制造的点球被视频裁判吹掉了，但是进入伤停补时后，巴西连续进球是库蒂尼奥和内马尔，但是助攻者是热苏斯和道格拉斯科斯塔。

即便替补奇兵建功了，但是2比0塞尔维亚的比赛中威廉依旧首发打满全场，这说明主帅对于他的信任是足够的。这场比赛他3次被犯规，56次传球传准49次。马塞洛同样遭遇严防，只打了10分钟就因伤下场，这之后威廉更专注于防守，因此并没有在进攻端给予球队更多的支持，但是看过比赛的人都会认同他的表现。

淘汰赛对阵墨西哥的比赛中马塞洛伤停，威廉更多的承担起进攻的担子。上半场被限制，脚下的球总被断掉无法施压对手，但是下半场威廉开始发威并成为这场比赛极其关键的一员。他送出1次助攻，2次射门都射正，8次过人，2次抢断成功，4次被犯规，38次传球31次传准。

无论是进攻、防守，还是体能上威廉都是有优势的，而且他的敬业更是所有球队所需要的，切尔西换帅之后也不可能大笔豪购更多的球员，所以挽留威廉迫在眉睫。

上赛季威廉和摩西在右路无法发挥各自的长处，这一点也是他随后替补较多的一个原因，今夏威廉带球直接传中的次数增加，粘球的习惯则减少，这一点也有利于在随后的新赛季中提升进攻效率。很多时候球员落入替补中，一旦得到机会都更想表现，所以出现粘球和各种激进的表现也是可以理解的。

切尔西的新帅如果入主的话自然会有不同的打法，对于球员也会进行更多针对性的安排。之前孔蒂曾尝试让威廉和阿扎尔顶在最前面打双前锋，证明巴西国脚是可以适应主帅的各种战术部署的，接下来就看切尔西本周能否确定萨内为新任主帅了。



