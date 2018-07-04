巴西和比利时都晋级了，随后两队将直接碰面，大战中防守的重要性不言而喻，和巴西2比0拿下墨西哥相比，比利时对阵日本都丢两球的确令人担心。赛后一场丢两球的库尔图瓦也再度成为被质疑的焦点，毕竟对手是亚洲球队，第二粒失球更为不该。加之此前比利时1比0英格兰的赛后库尔图瓦曾经表示自己就能扑出贾努扎伊的射门，并称自己有身高的优势，这样的言论的确有点大嘴巴，所以比利时国门被日本灌了两球之后也成为了被嘲讽的对象，而英格兰门将凌晨点球大战的表现也再度回击了比利时门将。

其实库尔图瓦的实力的毋庸置疑的，只是他的大嘴巴总能将自己送上风口浪尖，近期他还对媒体披露了今夏自己的下一站的情况，并称自己已经决定了，而且拿出自己想念孩子来作为说词，其实这样说话已经等于公开表示要离开英超切尔西了。这样的言论的确是不应该的，既不利于自己全心备战比利时的比赛，对于老东家购买新的门将也无利好，更会让切尔西球迷心寒。

阿扎尔也一直被皇马追求，但是他很少公开说什么，世界杯后则会给出答案，这样的处理方式才是对所有人都利好的。因为库尔图瓦的大嘴巴，所以外媒体近期也爆出切尔西可能引进目前的巴西国门阿力松，因为此前皇马也传出要纳入他，所以人们对于这位门神的表现也更加关注。

事实上世界杯一开始巴西门神就红了，因为在球队1比1战平瑞士的比赛中球场出现了一个大气球，巴西门神一个大力将气球踩爆，这一画面也成为赛后的热点。这场比赛瑞士的唯一进球是沙奇里开角球，由楚伯头球建功，皮球是贴着横梁入网的，所以巴西门神也很无奈。这场比赛双方射门是21比6，射正5比2，瑞士给与阿利松的威胁很少，所以他也能从容应对。

巴西随后的三场比赛均以2比0拿下对手，分别是哥斯达黎加、塞尔维亚和墨西哥，阿利松对阵瑞士有1次扑救，对阵哥斯达黎加只有1次解围，此后对阵塞尔维亚有4次解围和1次扑救，对阵墨西哥的淘汰也只有1次解围和1次扑救，对手基本没对他形成更多的威胁。墨西哥14次射门也仅仅一次射正，所以接下来对阵具备强大进攻群的比利时红魔才是考验阿利松的关键比赛。

库尔图瓦嘲笑英格兰门将皮克福德比自己矮10公分，所有没有扑出贾努扎伊的进球，而他在小组赛三场比赛也丢了两球，的确是在打脸。和巴西国门一样库尔图瓦并没有遭遇太多进攻威胁，首战球队3比巴拿马，比利时射门15比7，射正6比2，2次射正的情况下库瓦都扑救成功，更多的时候是观看比赛。

欧洲红魔5比2突尼斯的比赛中射门23比16，射正12比5，库瓦3次扑救，只是无奈丢了两球，第一粒失球是任意球传中布龙头球建功，第二球依旧是右侧下底回传球给到哈兹里的脚下，后者在无人盯防的情况下将球打进，库尔图瓦对于这两粒进球都是鞭长莫及。 比利时对阵墨西哥下半场的两粒失球一次是对手反击机会，维尔亨通拦截失误导致原口元气在禁区右侧低射破门，这的确是因为比利时防线球队出错才失球的。但是此后乾贵士的弧线球破门，库尔图瓦明显是没有预判到，且无法化解险情。所幸的是随后他用手抛球制造反击机会，球队末尾逆转晋级。这场比赛库瓦做出3次扑救1次解围的表现，也的确经历了考验。

综上所述巴西门将本届世界杯较为轻松，而比利时门将则经历了两场比赛的考验，接下来两军对垒则需要一较高下了，目前人们更多人看好的是巴西的门将阿利松。



