本届世界杯很多强队都提前挥别，而淘汰赛中数据并不占优的英格兰却拿下了哥伦比亚晋级8强。这场比赛的赛后数据显示英格兰神16比14，射正2比4，比分1比1，角球7比2，黄牌2比6，在激怒对手这一点上英格兰是占据优势的，但是射正球门的次数的确太少了，除了凯恩命中点球外，球队常规时间的比赛中只有1次射门也真的有点荒凉。

今夏的4场比赛中队长凯恩的表现很突出，这也让球迷们看到了球队的前景。回看四场比赛中的数据，首场比赛英格兰射门18比6，射正8比1，击中1次立柱，比分是2比1。凯恩3次射门2次射正，全部转换为进球。6比1巴拿马的比赛中球队射门11比8，射正7比2，角球3比2，打进2球。凯恩的个人数据是3次射门都射正打进3球，打了63分钟比赛就下场休息了，此外还1次威胁球、1次解围和2次被犯规，可以说英格兰的效率的确有点高于人们的想象。

0比1比利时的比赛很多主力都没有登场，凯恩也是一样。5比4淘汰哥伦比亚的比赛中他打满全场3次射门1次射正打进1球，传1次威胁球，1次抢断成功，1次犯规，9次被犯规。凯恩受侵犯的次数如此多的情况下还可以坚持并没有因伤下场，的确证明英格兰队长的睿智和顽强。本场比赛沃克就因伤下场，接下来的大战不知道是否能出战。

这场比赛结束后凯恩已经贡献6球，其中有3粒点球，他也成为英格兰历史上世界杯进球数第二多的球员，第一位的是莱因克尔的10球。作为球队队长能顶住点球大战的压力的确很关键，破除了点球魔咒之后的英格兰的确可能走得更远。

回看近几届世界杯英格兰的成绩，2014年巴西世界杯小组没有出线，2010年世界杯止步16强。英格兰球员上次在世界杯的赛场上打进6球是在1996年世界杯由莱因克尔制造，凯恩则是多年之后的第二位制造6粒进球的球员。目前凯恩排在今夏世界杯射手榜的第一位，力压卢卡库和C罗于身后。抛开已经出局球队的球星们，可以和凯恩竞争的球员还有4球的卢卡库、3球久巴、切里舍夫、姆巴佩和卡瓦尼，此外就是目前打进2球的阿扎尔、库蒂尼奥、苏亚雷斯、内马尔、格列兹曼。直接碰面的则是瑞典的格兰奎斯特，目前悍将也打进2球。

有趣的是西班牙和德国的出局让瑞典和英格兰都受益了，而输给比利时一战后更是让自己到了对手较弱的下半区，冥冥中似乎英格兰的前路更加容易和光明了。接下来只要摒弃轻敌和松懈的老毛病，同时寄望凯恩再度为球队打破僵局，英格兰晋级4强的希望就会很大。



