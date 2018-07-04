英格兰点球大战淘汰哥伦比亚的确是惊心动魄的一战，这其中的收获是很丰厚的，对于年轻的英格兰来说承受了大赛中的压力之后，强强对话的经验也会增加。凯恩一场比赛罚进两粒点球也证明他是一个大心脏的球员，起码在未来再度经历点球点决胜负的时候，这位领军人物就成为了球员们的定心丸。

必须承认的是英格兰在晋级战中，除了自身发挥到位外，还有一个重要的原因，那就是J罗本场比赛因伤休战，这对于球队防守端的压力明显是减轻了。本届世界杯J罗只有一场比赛中是打满全场了，首轮比赛他休战，球队开场不久就遭遇红牌加点球的套餐，所以1比2不敌日本。次战3比0波兰J罗首发出场，自己开出角球之后又参与了进攻，并助攻米纳破门。第3球同样是J罗制造，他后场直接大力弧线球帮助夸德拉多单刀赴会将球打进，如此精准的脚法也是所有对手所忌惮的，所以英格兰晋级的确和J罗伤停相关。

哥伦比亚1比0塞内加尔的比赛中J罗出场31分钟就因伤下场，他当时的反应是拍地发泄后才离场，由此可见他对于世界杯赛场是多么不舍，对于自己的伤病也是很无奈的。即便本届世界杯出场时间有限，但是悍将个人的一个数据也令人吃惊，他近7场世界杯的比赛参与10粒进球，其中打进6球，送出4次助攻，倘若对阵英格兰也能出战的话，估计还可能刷新这项纪录。有的球星是俱乐部强势，一到国家队则显露低效率，而J罗无论是上赛季在拜仁还是近两届世界杯都有上佳的表现，的确该被一赞。

哥伦比亚是小组赛首轮输球最终晋级的唯一球队，顽强是他们的特点，所以英格兰晋级八强的这一战的含金量也因为对手的顽强而增加了。必须提及的是哥伦比亚上半场末尾阶段到下半场一开始阶段的心态有问题，巴里奥斯和阿里亚斯以及卡洛斯桑切斯先后吃到黄牌，后者更是因为拉拽凯恩而吃黄牌送点球，这粒进球打破僵局后对于英格兰更为有利。

此后法尔考也情绪失控投诉马圭尔假摔而领一张黄牌，这个时候的哥伦比亚已经是集体失控，紧接着巴卡因为对斯通斯犯规吃到黄牌。不过看似已经是英格兰将取胜对手的时候，哥伦比亚却在比赛末尾利用角球机会巴宁比分，特里皮尔头球解围不彻底酿下了悲剧，米纳连续三场比赛都有进球，顽强在这一刻显露无疑，英格兰的不足也很明显。

英格兰有3次在世界杯点球失利的阴影，而哥伦比亚则是第一次经历这样的考验，最终结果是英格兰改写了历史，哥伦比亚因为经历太少而罚丢两粒点球，出局也被人们尊重。

英格兰小组赛2比1突尼斯、6比1巴拿马、0比1比利时，淘汰赛常规时间1比1哥伦比亚，四场比赛都有1粒失球，也证明球队防线的问题是存在的。接下来面对射术不精却身高和身体占优的瑞典，如何能在破门之后力保球门不失是最为重要的。