巴西2比0墨西哥的比赛再度证明了桑巴军团的绵里藏针，墨西哥主帅针对性的三板斧只是不断的拦截、断球和犯规，一旦进攻到禁区前沿射术就显露出不足，所以上半场20分钟后巴西就逐渐掌管了比赛。巴西很平静的度过了墨西哥消耗体能式的进攻模式，虽然这段时间并不长，但是已经揭示了这场比赛的走势和结局，那就是下半场墨西哥体能出现问题，而最终桑巴足球完虐对手。

先说赛前，巴西足够认真的备战，甚至于进行小范围的训练，这和以往都是不同的，训练到位还要规避泄密。精神气质上更是自律，内马尔将自己的头发重新染回黑色，这是规正和认真对待比赛的一种提示，虽然个人觉得并没有这种必要，但是也必须肯定巴西的备战是极其认真的。和巴西不同的是墨西哥一些球员将头发变色，白色彰显的内容是什么不太懂得，总之是在改变。而事实上墨西哥主帅的确在做改变，不仅仅是战术上还是一些是球员针对性的防守上，不过应该不包括拉云替补登场在裁判眼皮下用球鞋踩踏内马尔的小腿的这种行为。

改变的确是存在风险的，抢开局也没错，只是一旦这些小心机都无法奏效后，进入了巴西的节奏那就只能受虐。巴西本届世界杯也是惊险不断，所以球队也是逐渐的找到最好的状态。巴西最大的优势球员的情绪，无论对阵什么样的对手都不急不躁，哪怕主裁判罚点球却被视频裁判改判，内马尔也仅仅是无奈的一笑。可以说这样的心态决定了很多东西，内马尔被踢无数次也不会和对手顶牛，而只是忍着疼痛继续比赛，这也是王者风范的一种体现。

其实巴西本场比赛的人员并不完整，出于保护球员的方面考虑没有让马塞洛首发出场，但是这样的困境却激活了威廉的能量，上半场对手的施压的确让巴西球员之间的传球成功率降低，威廉有几次持球都被断球了，这也是巴西队整体的一个缩影，得球之后无法快速的传出去就可能被终结。这个时候其实巴西是需要快速的传直传球和长传球找前场的球员和内马尔，以期待他们的个人能力威胁球门。事实上半场随后的时间巴西逐渐进入自己的模式，控球率和传球成功率也有保证。

半场数据显示巴西上半场射门10比5，射正3比0，角球3比3，犯规4比8，任意球8比4，抢断12比8，从不利到有利，巴西的转会和解读比赛的能力高于对手。下半场墨西哥主帅派上他的杀手锏，拉云换下马科思是在加强攻防的威胁，这样早的换人也说明主帅是早早的做了这样的安排。但是从下半场的情况来看却是让巴西解困了，最受益的是威廉，挣脱严防之后的他不断祭出关键传球，成为巴西进攻端最为忙碌的一员。

在英超的切尔西威廉就有很多次关键的表现，马塞洛首发的时候，他不会得到更多的进攻机会，而当马塞洛受伤下场的时候，他更是全力防守，所以进攻端的能力被弱化了。即便是本场比赛他也会偶尔协防弥补队友的防守漏洞，所以这场晋级战该给威廉记一功。

下半场的进球是在第51分钟，内马尔吸引防守后脚跟传球给到威廉，后者传中导致对手门将防守球员都没能化解危机，内马尔则舒服的铲射空门得手，如此两人组的配合让墨西哥举手投降了。诚实的说奥乔亚上半场的表现的确是极其出色的，但是下半场却被欺骗，或许上半场的巴西就是让给对手一定的优势，下半场才发威，所以用绵里藏针的确是最为恰当的比喻。

此后威廉还曾强突成功后在禁区右侧射门被扑，随后连续突破后继续给内马尔送射门机会。本场比赛威廉打了89分钟的比赛，2次射门均射正，送出1次助攻，8次过人，2次抢断陈宫，4次被犯规，38次传球成功率达81.58%，可以说在马塞洛缺席的情况下，他的作用是至关重要的。经此一战巴西又找到一柄更为锋利的助力器，接下来对阵比利时的比赛中威廉还可以发挥作用，因为威廉对包括比利时核心阿扎尔在内的多名球员都是很了解的，针对性上的确会做得更好。



