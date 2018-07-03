比利时3比2淘汰日本晋级，但是过程却有一些跌宕，球队上半场太过于随意，没能更早的破门。下半场维尔亨通和门将库尔图瓦又先后出现错误，导致球队在下半场2球落后的情况下才开始展开全攻模式。主帅马丁内斯在这场比赛的应变可以称为神准，派上费莱尼和查德利都建功，就是这神级的换人让被誉为技术流的日本俯首称臣。

比利时告诉世人最强火力是末尾69分钟到94分钟打进3球，23分钟3粒进球的确也是很妖娆的。不过欧洲红魔这样的表现恐怕很难过随后的巴西，马丁内斯亮出了替补的两张底牌之后面对桑巴军团则还需要致胜的新秘籍才行。

比利时对阵日本应该更简单直接一些，这场比赛和巴西对阵墨西哥的大战有一些相同，那就是开场阶段都是对手先发威，不同的是比利时是15分钟后接管了比赛，而巴西则是20分钟后才进入桑巴节奏中。两队一旦遭遇谁又是大举进攻的球队则需要在比赛中论证，不过比利时主帅不在乎控球率，所以更多的还是会打防守反击的战术，比利时反击的速度则需要巴西留意。

这场比赛进入球队的节奏后，比利时一度是在前场围攻对手，可惜的是久攻不下，英超主帅一直有破铁桶阵的经验，但是本场比赛的上半场比利时球员却都感到无奈。半场的数据显示比利时射门9比3，射正1比1，真正威胁球门的数据一样也证明比利时无效进攻较多。角球是5比0，但是没有费莱尼的存在，角球多也是没用的。抢断9比4，犯规7比4，任意球3比6，后面的这个数据也很讽刺，对手战术的针对性还是对路的。

下半场的数据显示比利时射门15比8，射正7比3，角球5比6，头球建功也证明角球和禁区内高空优势被合理的运用起来了，球队才可以在短时间不断进球最终拿下对手。相比之下对手角球的得分能力因为身高而无威胁，日本能进球就是靠比利时维尔亨通犯错，此外就是远射功力导致库尔图瓦鞭长莫及，多少有一些侥幸的感觉。

除了马丁内斯针对性完胜日本队主帅外，球队的反击速度也令对手惊悚，教科书般的末尾反击进球的确是蛮经典的，这得益于门将库尔图瓦的救赎。当时他的手抛球直接制造反击机会，德布劳内传给穆尼耶，后者将球传到禁区，卢卡库漏过皮球，查德利轻松破门。小魔兽的无私也是必须赞一下的，哪怕本场他错失了很多进攻机会。巧合的是巴西的最后一球也是来自于内马尔的无私助攻，两队的确有相似之处。

本场的第一粒失球的确是维尔亨通制造，他的拦截失误等于送分，原口元气轻松破门。但是维尔亨通在21分钟后将功补过，但是他也是利用对手球队解围角球失误的机会，禁区内头球摆渡却将球吊入了球门，这粒球的确是神仙球一般，也振奋了球队的士气。