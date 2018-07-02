世界杯就是群雄逐鹿的竞技场，同时也是不断挥别和告别的特殊赛场，小组赛各展技艺，关乎出线的关键战就开启了告别。德国走了，阿根廷和葡萄牙也随之而去，西班牙也步了夺冠热门球队出局的后尘，而这个时候伊涅斯塔在和巴萨挥别之后，也和西班牙告别了。离别总是伤感的，但是可以为国而战也是一种荣耀，只要征战过就是英雄。

伊涅斯塔是西班牙的核心人物，他手术刀般的传球是利器，前锋线上科斯塔也是一柄杀器，身体上的优势也曾在英超和西甲斩获射手王和冠军奖杯。但是这个凌晨一个无助攻，一个无进球，所以俄罗斯的牢固防守的确了得。

回看比赛西班牙主帅的首发名单中并没有伊涅斯塔，席尔瓦首发打了67分钟的比赛，随后被伊涅斯塔换下。主帅这样安排或许是想下半场发力，担心伊涅斯塔的体能，或许有其他的打算，但是很明显这样的安排是错误的。对阵俄罗斯这样的对手上半场不大比分斩杀对手的话，的确可能被对手拖入点球大战，因为之前的乌拉圭给俄罗斯上了一堂生动的课，东道主一定会扎稳篱笆。

这场比赛席尔瓦只有1次射门，33次传球传准26次，成功率78.79%，此外还有3次过人，球队控球率占优，但是很难制造更多进攻机会。比赛刚开始席尔瓦做球找阿尔巴，但是被对手破坏，第二次再找阿尔巴的时候，后者上前慢了球除了边线，这样的无默契的确令人遗憾。再之后俄罗斯开始寻找进攻机会，来自日尔科夫的射门打在了席尔瓦的身上出了边线。当西班牙11人压过半场之后，对手的铁桶阵是没给太多机会的，好在纳乔想尝试挑传过人的时候制造了日尔科夫的犯规赢得定位球机会，就是这次机会才导致俄罗斯送乌龙大礼。

当时阿森西奥任意球到后点，拉莫斯被伊格纳舍维奇纠缠，但是后者的脚后跟却将球送入了球王，而他的视线和身体都全心的照顾拉莫斯一点都没想到自己居然送了乌龙。拉莫斯在禁区内的威胁，以及判断球的落点到位是制造了这粒乌龙球的关键，只是这样的幸运并不能帮助球队晋级。由此可见传控的西班牙足球并不能依靠运动战斩获进球，定位球则是得分的利器，而科斯塔的能力在这样的比赛中也被搁浅了。

在进球之后席尔瓦得球挑传还是过不了俄罗斯的库捷波夫，感觉西班牙中场核心本场的传球总是被对手看穿，因此未能形成威胁。有趣的是上半场席尔瓦和阿尔巴的第三次连线再度出了边线，后者根本没意识到队友的传球会给到自己，很明显这俩人是脱节的。随后西班牙更多的是开启了梦幻传球模式，多人不断传球伺机找机会，但是催眠术对于俄罗斯不管用，才回传了门将开大脚到前场想制造威胁。之后布斯克茨和席尔瓦以及伊斯科的连续传球的配合末尾的直传球还被对手铲断。

在催眠法不奏效之后席尔瓦尝试用直传球撕开防线，但是被拦截，之后俄罗斯掌控比赛最终制造角球机会，久巴的头球攻门，争顶的皮克高高举起的手送出了一粒点球，这次同样是皮克高高跃起根本看不到身后的皮球，但是手却阻挡了对手头球攻门的路线，所以点球无疑。

在曼城的席尔瓦总是可以破密集防守的，但是对阵俄罗斯的上半场却是有一些无力的。这场比赛下半场俄罗斯就进行了换人调整，但是西班牙还是按兵不动，有趣的是比赛镜头却有深意的给到了替补席上的伊涅斯塔。下半场的机会是阿森西奥制造的定位球机会，球到禁区科斯塔头球攻门却顶高了。随后依旧席尔瓦在左侧的直传球被库捷波夫倒地化解出边线，随后再传伊斯科却再度被相同的球员犯规。