



世界杯淘汰赛第二天的比赛结束，阿根廷、葡萄牙和西班牙以及丹麦都出局了，加上此前出局的德国队，前两届世界杯冠军也都出局了，阿根廷是巴西世界杯的亚军，葡萄牙更是2年前法国欧洲杯的冠军，由此可见本届世界杯除了送走诸多顶级球星外，还送走了冠军级别和最接近冠军奖杯的球队。足球世界是充满遗憾的，也是残酷的，同时也是制造神奇的所在。晋级的乌拉圭、克罗地亚和俄罗斯则是书写神奇的笔者，只是他们是用的脚，书写的是可以颠覆预判的赛果，捍卫的是国家队的荣誉。

世界杯开启前俄罗斯被称为南非世界杯后的最弱东道主，但是他们用两场胜仗来改变人们的看法，5比0沙特一战亚洲劲旅被打得没有还手之力，3比1痛击埃及，萨拉赫只能仰天长叹。随后被乌拉圭0比3横扫，人们开始弱化这支东道主球队了，但是这样的时候他们却再度祭出针对性十足的战术部署，加上球员们竭力的表现，淘汰了南非世界杯的冠军西班牙。

赛前很多人都预感到了俄罗斯可能在自己的土地上拿到一场平局，但是进入加时赛和点球大战最终笑傲的还是西班牙，尤其对斗牛士军团的点球是有绝对把握的，但是俄罗斯人让人们瞠目结舌了。除了门将的出色发挥，点球点上博弈和心理大战也是东道主更胜一筹。

西班牙和德国都是近十年骄傲的王牌球队，斩获无数奖杯，并被称为俄罗斯世界杯的最大热门，西班牙的传控更是可以撕开对手的防线，哪怕是铁桶阵也无法限制他们斩获胜局，但是本场比赛俄罗斯坚固的防守和出色的门将改变了这一规律。

8年前的辉煌落寞了，而4年前的黄油手变成了俄罗斯的守护神，这个凌晨之后俄罗斯门将阿金费耶夫将被更多人记忆，他的出色表现也一血上届世界杯俄罗斯对阵韩国队比赛中的黄油手之耻。因为拿下了强大的西班牙，所以俄罗斯今夏的世界杯历程还可能走得更远，前提是门神拒绝球门告破。

人们考察世界杯赛场的球员都会看其在俱乐部的发挥，而阿金费耶夫曾经制造过欧冠多场比赛均有失球的纪录，这一点也让他很难受，不过只要锐意进取和不断总结教训后，的确可能涅槃重生的。莫斯科中央陆军是欧冠常客，门将位置的俄罗斯国门也曾饱受伤病的困扰，所以这一点也是他之前发挥不稳的一个原因。但是他的特点和优势以及长期累积的经验，在今夏成为了挑起俄罗斯队的关键。

回看俄罗斯这四场比赛，第一场比赛沙特有6次射门却没有射正，俄罗斯14次射门，7场射正打进5球。次战埃及俄罗斯射门11比13，射正3比1，比分3比1。第三场比赛俄罗斯射门3比16，射正1比6，比分0比3，俄罗斯门将1次解围，4次扑救才没有让球队更大比分的惨败给这个对手。淘汰赛对阵西班牙，俄罗斯射门6比25，射正1比9，这是多么悬殊的数据，能将1比1的比分维持到点球大战的确是因为门将阿金费耶夫的神奇发挥。这场比赛他有9次扑救力保球门不失，除了队友的乌龙球，点球大战中扑出了关键的一球保定球队顺利过关跻身八强。