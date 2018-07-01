凌晨C罗和梅西都告别了俄罗斯世界杯，和C罗赛后的淡定神情相比梅西的目光则有很多伤感，镜头环绕着梅西，他似乎在告别。或许四年之后的世界杯开启将没有梅西和C罗，那个时候或许人们都会记忆起本届世界杯梅罗的精彩，并唤起诸多的回忆。

无论如何这个时代的梅西和C罗都是杰出的代表，本届世界杯梅西打进1球送出2次助攻，C罗贡献4球，目前位于射手榜第3位。淘汰赛这两场比赛中梅西送出2次助攻，也是竭力了，他不该承担更多的责任。

梅西和C罗是炙手可热的球星，因为两人都在俱乐部有足够高的成就，但是这些功绩也增加了国家队的压力。人们每届大赛都寄望梅西率领阿根廷夺冠，他的身上一直背负了太多的压力。和梅西相比，已经带领球队夺得欧洲杯冠军的C罗压力要轻一些，只是国家队对大力神杯的期待也就只有他能承载，起码目前是这样。

本届世界杯开启之前人们都寄望贝纳尔多能有更多的贡献，可以成为C罗的左膀右臂。但是世界杯的4场比赛的表现却是令人失望的，不过经历了这届世界杯之后，贝纳尔多也会成长，寄望未来能撑起葡萄牙。

阿根廷和葡萄牙从世界杯出局，诸多老将也将离开，马斯切拉诺已经宣布自己将正式退出阿根廷国家队，他认为力不从心的他是时候离开了。本届世界杯马斯切拉诺也给球迷留下了深刻的印象，首轮1比1平冰岛，他有1次射门1次射正，传2次威胁球，2次抢断成功，3次解围，6次犯规，1次被犯规。这场比赛也是马斯切拉诺第144次为阿根廷出场，这也打破了此前萨内蒂保持的阿根廷国家队出场纪录，所以这场比赛也会令悍将记忆深刻。

0比3不敌克罗地亚，马斯切拉诺2次解围，3次犯规，1次被犯规，64次传球成功率达到92.19%。2比1尼日利亚的比赛中他1次过人，5次抢断3次成功，3次解围，1次犯规，1次被犯规，在整体防线并不稳固的情况下，马斯切拉诺的表现是最为稳健的，精神气质上也更能鼓舞球队。有他坐镇的比赛中，他总是不惜体能的飞奔，并且能送上几记极具威胁的直塞球，给队友制造更多威胁对手球门的机会。

梅西在世界杯开启前就表示本届世界杯是和自己年龄相近的这一辈球员最后拼大力神杯的机会，而今球队铩羽而归，队内的伊瓜因、阿奎罗和迪马利亚都可能不会出现在下届世界杯的赛场，所以本届阿根廷的落幕也需要回顾几位大将的发挥。

淘汰赛对于法国的比赛中，迪马利亚2次射门1次射正打进1球，3次过人，1次犯规，4次被犯规。阿奎罗替补打了24分钟的比赛打进1球，2次射门1次射正，2次过人，1次犯规，伊瓜因则没有得到出战的机会。因此也在赛后引发热议，毕竟三将的能力都是被认同的，没能在关键战中出战的确是留下遗憾了。

回顾阿根廷队此次世界杯的历程，球队主场0比2爆冷输给了厄瓜多尔的比赛中阿圭罗因伤下场，随后球队客场0-0巴拉圭、主场1-1平巴西、1-0客胜哥伦比亚，之后连续拿下智利和玻利维亚以及乌拉圭，4连胜后跻身世界杯。世界杯决赛圈小组赛三轮1胜1平1负，淘汰赛3比4不敌法国出局。

桑保利在世界杯期间的执教方式也备受质疑，首轮被冰岛逼平，0比3不敌克罗地亚后两战后都被大众质疑。对阵法国的比赛和惨败的克罗地亚的首发有几个人员上的不同，门将阿马尼取代卡巴列罗，两场都首发的有梅卡多、奥塔门迪、塔利亚菲科、马斯切拉诺、恩佐-佩雷斯、梅西。而萨尔维奥、阿库尼亚、阿圭罗、梅萨则被罗霍、巴内加、帕文、迪马利亚取代。