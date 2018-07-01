



凌晨乌拉圭淘汰葡萄牙卡瓦尼打进两球堪为关键先生，和对手相比苏神和卡瓦尼的化学效应也很明显，这两点也是球队晋级的两大要素。不过面对每个位置都更具备优势的法国，乌拉圭的不足则可能彻底被放大。

不管接下来的前景如何，这场比赛中卡瓦尼的确再度力证了自身的优势。难怪赛后球迷热评中，诸多人认为卡瓦尼的出色让C罗和梅西都成为了陪衬，因为内马尔在世界杯的表现也很出色，所以更多人都认为世界杯后的法甲大巴黎可能在新赛季的欧冠赛场有更多的斩获。接下来乌拉圭将迎战法国，姆巴佩将面对大巴黎队友，这样的对决也引发了球队的禁区。

乌拉圭对阵葡萄牙的比赛中，开场不久卡瓦尼就拿球传给苏亚雷斯，可惜被对手防守球员预判到位将球化解。随后队友后场长传球直接找到卡瓦尼，后者和佩佩争夺头球被吹犯规，这次身体的对抗明显很用力，由此可见卡瓦尼一开场就给予了葡萄牙足够的防守压力。

卡瓦尼的进球是葡萄牙持续了一段时间的进攻之后获得的机会，C罗快发界外球被断球后形成的反击机会，苏拉雷斯过掉佩雷拉传中到后点，卡瓦尼头球建功。短平快和速率也是乌拉圭这次得分的利器，而且两位球星之间的默契度也是成就这粒进球的关键，而C罗缺乏的就是这样的秒传。

进球之后卡瓦尼还不断制造威胁，他前场抢断后传球给苏亚雷斯，后者面对三人围堵还是突破到禁区，只可惜射门被挡出了底线。随后葡萄牙对于卡瓦尼的盯防也很到位，所以苏神的传中球卡瓦尼虽然拿到但是也没能威胁球门。随后贝纳尔多化解了一次卡瓦尼的进攻机会，之后葡萄牙开始更多的限制卡瓦尼的发挥。

从这场比赛中也可以看出葡萄牙阵中缺乏和C罗具备相等能力的球星，而乌拉圭赢球则是苏亚雷斯和卡瓦尼的双星效应所成就的，这其中卡瓦尼的作用更为明显。世界杯小组赛中，卡瓦尼首轮比赛虽然没能进球，但是也曾击中立柱，全场比赛卡瓦尼5次射门2次射正，传1次威胁球，1次过人，2次被犯规，球队15次射门4次射正他就有2次射正，由此可见关键性。

乌拉圭的第二场比赛卡瓦尼4次射门1次射正，3次过人，1次抢断成功，1次解围，1次被犯规，这场比赛球队13次射门3次射正，抛开苏亚雷斯的进球，2次射正就有卡瓦尼的一次，所以对于乌拉圭来说卡瓦尼的发挥是极其关键的。小组赛末战卡瓦尼4次射门1次射正，2次过人，2次抢断成功。淘汰赛的这场比赛卡瓦尼在第7分钟就接苏亚雷斯的传球先拔头筹，下半场被追平比分的情况下依旧是他接本塔库尔的传球直接弧线球破门，之后就因伤下场。