世界杯淘汰赛第一天的比赛法国和乌拉圭晋级，而阿根廷和葡萄牙则被淘汰，梅西和C罗先后挥别，让世界杯的赛场失去了最为靓丽的两道风景线。有人认为梅西和C罗是属于西甲和欧冠的，一个月后的联赛开启，则会继续两位巨星各自的风采。如果说梅西的遗憾离开是因为防线有太多的错漏的话，C罗的离开则留下一些争议点。

裁判末尾的一些判罚不够公平，夸雷斯马前场左路拿球强行突破被桑切斯放倒裁判不予理会，C罗因此抗议被出示黄牌，因为此前葡萄牙核心就有一张黄牌，所以这张黄牌也意味着葡萄牙晋级C罗也无法出战。因为这次犯规是伤停补时的最后的时间，这样的机会也很宝贵的，错失了机会后也没有了扳平比分的可能。

其实本场比赛的疑点不止这一次，此前禁区内的手球，视频裁判经过回放也没有做出判罚。如果这两次判罚都给葡萄牙机会的话，C罗的确还可能帮助葡萄牙将对手拖入加时赛，即便无法做到也不会带着一些不满和遗憾离开。

足球场上总会有质疑点，哪怕本届世界杯有视频裁判的介入，也依旧有不少判罚引发球迷们的不满。过多的点球也让人们觉得世界杯变味了，这些都会随着比赛的深入越来越被大化，是非对错则需要在世界杯之后被人评说。

C罗本场比赛已经竭尽全力，本场比赛6次射门1次射正，传1次威胁球，7次过人，球队唯一的进球也是他在禁区内混战中回敲给阿德里安席尔瓦，后者射门被挡出赢得了角球机会。随后格雷罗战术角球传中，戈丁因为盯防C罗而出现漏人现象，佩佩伺机头球破门。可以说这次进攻C罗的作用很大，吸引防守才令乌拉圭最为稳固的防线失球了，而且戈丁也是本届世界杯乌拉圭阵中最为稳健的一员，这次在防守C罗的比赛中出错送给对手得分机会也是极少见的。值得一提的是这也是乌拉圭世界杯中的第一粒失球，由此更能力证葡萄牙的抗压能力。

这场比赛中C罗获得的进攻机会有限，开场他拿球分给格雷罗，后者传中球找到贝纳尔多，后者头球顶高，虽然没能破门但是也起到了敲山震虎的作用。之后对手角球机会被C落头球解围后，马里奥得球后传给C罗形成快速反击机会，但是却被托雷拉绊倒。再之后C罗在进攻中尝试2次远射，随后的进攻中各种突破都被犯规终结，因为裁判宽松的尺度也给了乌拉圭防守球员有效的限制了C罗的发挥。

在对手反击得分后，C罗还是无法有禁区内射门的机会，所以他还是选择远射力求破门。当时阿德里安席尔瓦左侧给C罗，后者内切后远射被对手解围。随后卡瓦略得球挑传身后找C罗也传大了，格雷罗直塞找C罗也被破坏，葡萄牙缺少给C罗妙传到位的队友，所以C罗的个人能力无法得到施展。

即便在这样的困境下C罗还是利用定位球施压对手，大禁区弧外 的任意球机会C罗打门打到了人墙之后弹到门前，乌拉圭球员倒钩才化解了这次险情。

综上所述葡萄牙的机会是有的，但是真正有威胁的比较少，C罗也就无力回天了。不过本届世界杯的C罗已经展示了自己的实力，他左右脚都建功，头球和定位球也均破门，淘汰赛也参与了球队的唯一进球，起码在和梅西的对比中是占优的。无论是阿根廷还是葡萄牙都需要开启新的时代，下一届世界杯开启一些老将将成为过去，新生代的崛起或许会制造更多的惊喜。



