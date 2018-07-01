世界杯淘汰赛开启前梅西就是焦点，因为球队小组赛经历了危险，能够涉险晋级梅西是关键，就是他在第三场比赛开场不久的进球让球队的压力得到释放。但是令人没有想到的是对阵法国的大战中，又是梅西在下半场开场不久就助攻队友打进一球，这粒进球则是帮助球队2比1反超比分的进球，如此梅西怎能不赞？

不过世界杯对于梅西的考验并没有在他助攻梅卡多进球后定格比分，防线连续出错导致球队再度落后，帕瓦尔进球，姆巴佩梅开二度，阿根廷再度遇到危机，这个时候梅西的神情很痛苦。谁能想到不到70分钟的时间这场大战的比分被定格为4比2，法国队两球领先，梅西则需要在随后的20分钟再度拯救阿根廷，遗憾的是世预赛的奇迹没再度出现。

必须肯定的是这场比赛不论赛果如何，阿根廷的罪人都不是梅西，而梅球王的老将都是阿根廷防线的受害者。回顾阿根廷近几年承受的压力和挫败，防线持续出错的劣根性似乎已经很根深蒂固了。桑保利换上进攻球员发起进攻狂潮也将被质疑，虽然这个换人的初衷是为了球队改写比分，却没料到的是曼城大腿登场后2分钟法国队就再入一球，将比分定格为4比2，这一刻梅西的压力则增加了。

事实上这场比赛法国已经给了阿根廷机会，防线一度被姆巴佩制造点球和绝佳的定位球机会，如果不是博格巴浪费了定位球机会的话，球队一点2球落后的话很可能无法很快的扳平比分。梅西已经送出1次助攻了，但是依旧无法让错漏停止。

赛后有人指出一项数据来证明梅西的无力，因为近两届世界杯的淘汰赛中的1/8决赛中阿根廷1比0瑞士进球，迪马利亚打进球队的唯一进球。随后的1/4决赛伊瓜因打进1球，阿根廷1比0淘汰比利时，半决赛阿根廷和荷兰战成0比0，点球大战阿根廷4比2晋级决赛，决赛中阿根廷0比1错失冠军。部分人们会认为近两届的世界杯淘汰赛中梅西都没有进球，而迪马利亚则打进2球，本场比赛则是一脚世界波洞穿球门，帮助球队在上班1比1平法国，关键性完胜梅西。

不过进球数虽然是能显露球员的高效率，但是球队一场比赛中的整体发挥和助攻同样重要，用进球来衡量梅西的作用的确是有点偏颇了。本场比赛梅西4次射门1次射正，但是送出2次助攻，传3次威胁球，5次过人，1次抢断成功，5次被犯规。助攻队友打进反超比分的进球，还帮助阿奎罗打进球队的第三粒进球，将比分扳成3比4，如果不是时间不多了，阿根廷的确还可能斑竹球队扳平比分的，所以低估梅西的作用的确不该。