



俄罗斯世界杯16强产生后，关于谁能晋级的讨论是热门话题。从对阵双方的实力对比并不能完全定论谁能杀入8强，但是造冷球队则会有一支，至于是谁则需要好好分析一下。

目前16强中有10支欧洲球队、南美则有4支、亚洲1支、中北美1支，而非洲球队则全部被淘汰。这其中欧洲球队强强对碰的有西班牙对阵俄罗斯、克罗地亚对阵丹麦、瑞典对阵瑞士，这轮决战之后有三支欧洲球队就出局了，其他4支欧洲球队的命运则需要看对手来定。

这其中乌拉圭对阵葡萄牙的确是势均力敌，两队此前曾有两次交战，葡萄牙1胜1平保持不败，但是世界杯中两队却没有交战过，所以本场对决则需要从球队近期的发挥来定论。

乌拉圭小组赛1比0埃及和沙特，末尾3比0拿下俄罗斯算是例证了自身的实力。遇强更强是球队的一大特点，所以仅仅有C罗强势发挥的葡萄牙在淘汰赛阶段的前景的确不太乐观。

乌拉圭是慢热的，首战第90分钟才由卡洛斯-桑切斯利用任意球传中助攻希门尼斯头球破门，而卡瓦尼和苏亚雷斯的表现很一般。第2场比赛对阵沙特的的进球时间比较早，卡洛斯·桑切斯利用角球机会帮助苏亚雷斯破门，不过戈丁和希门尼斯对出击的门将奥韦斯的干扰也起到了绝对性的作用，所以苏神的进球的确是队友帮衬所致。

遗憾的是乌拉圭在这样的对手身上却也只打进这一粒进球，如果不是随后对阵俄罗斯的乌拉圭多点开花的话，淘汰赛是不会看好这支球队晋级的。

对阵俄罗斯的比赛开场不久赢得定位球机会，当时苏亚雷斯传中被挡后产生变线，本坦库尔被放倒赢得定位球机会，苏亚雷斯利用个人绝技破门。随后的进球是角球机会，久巴头球解围不彻底，拉克索尔特后点射门蹭了一下切里舍夫腿部变线入网，乌拉圭球员让对手的功臣沦为了罪人。第90分钟同样是角球机会，卢卡斯-托雷拉开角球，戈丁头球被扑，卡瓦尼乘机将球打进。

应该说这场比赛发挥出了球队的真实实力，除了苏神和卡瓦尼的出色发挥，定位球得分的优势也很明显。必须提及的是马竞后防核心戈丁是小组赛三轮比赛中最为关键的一员，他攻防兼备，参与进球极其的稳健，在淘汰赛中同样可能是影子杀手。

卡瓦尼是上赛季巴黎的射手王，苏亚雷斯在西甲的进球数也在前列，戈丁三场比赛的表现可圈可点。首战他穿1次威胁球，2次过人，4次抢断3次成功，5次解围，1次被犯规。战沙特3次抢断1次成功，2次解围，1次被犯规，对阵俄罗斯他2次射门1次射正，1次抢断，5次解围，1次犯规，三场比赛总犯规次数为4次，的确是球队攻防两端可以倚重的大将。

和乌拉圭相比，C罗除了依靠夸雷斯马的落叶球建功外，只能依靠自己的得分能力，所幸的是C罗左右脚、头球和定位球能力都兼备，只要不被对手完全限制是可以帮助球队建功。只是从两队实力和发挥上的对比上看C罗多少有一些孤掌难鸣的感觉，除非球队还有其他关键先生站出来解决比赛。

葡萄牙的利器还在于防守体系的强大，如何限制乌拉圭的两大球星是第一位要做的，主帅战术上的部署和保守的心态可能让球队面临困境和难题。不过在首轮逼平西班牙的比赛中，球队是储备了强强对话的能力和耐心的，这一点也可以用在乌拉圭的身上。