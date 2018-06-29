今日俄罗斯世界杯16强产生，强队中只有波兰和德国被淘汰，阿根廷和哥伦比亚则是涉险晋级。顺应世界杯劫后重生的球队反而能走得更远的定律，接下来的法国和英格兰则需要小心应对，避免出局的可能。

法国小组赛末战是积攒了体能的，这和消耗了体能的阿根廷是有区别的，不过在拿下一场关键战之后，梅西和他的队友则储备了足够的信心。从晋级的难度上看法国并没有经历强强对话的考验，这一点倒是可能成为球队的隐忧。球队在对阵澳大利亚和秘鲁都是1球之差，2比1险胜澳大利亚更是有运气的成分，只是1比0打秘鲁的比赛的确令人赏心悦目，无奈末战和丹麦的默契平局令球迷不满。一旦在淘汰赛阶段再度被球迷送上嘘声的话，则可能影响这支年轻军团的发挥。

法国队这三场比赛打进3球，仅失1球。第一粒进球是格列兹曼造点，凭借的是个人能力。当对手定位球破门后是博格兰站出来解决比赛，本该接到队友更多进攻机会的吉鲁反而利用自己的精准传球助攻博格巴挑射建功，首战的确证明这支法国队还不够完美。无论是点球还是末尾的进球都是通过视频裁判才受益，也可以说如果没有这项新技术的话法国队也会品尝首战失利了后果，仔细想想的话的确有点后怕。

对阵澳大利亚的比赛法国射门13比6，射正6比1，角球5比1，数据占优却赢得惊险，球队的确存在短板。第二场比赛法国是在上半场末尾进球的，当时博格兰断球后交给吉鲁，后者射门被解围后却又弹起且吊过了加列塞，姆巴佩则借机打了个空门，这粒进球的确也是很有运气成分的。

这场比赛法国射门12比10，射正4比2，角球5比3，黄牌2比2，数据是比较接近的，只是相比之下法国队更为幸运一些。比赛的过程的是蛮好看 的，只可惜法国队进攻流畅进球数却有点少。

从这些比赛中可以发现吉鲁对于这支球队的重要性，两场比赛都参与进球，首战只替补打了20分钟的比赛就送上1次助攻，传1次威胁球。次战打满全场，有2次射门，传3次威胁球，3次过人，1次解围和1次被犯规，即便没有太多的射门机会，一旦让他触球就可能有进球和威胁产生。因为第三场比赛大家都想留力，所以不做太多的分析，但是回看了前两场比赛的过程，可以确定的是吉鲁的重要性，所以淘汰赛德尚是否继续重用这位锋霸是很关键的。

阿根廷的三场比赛建功的分别是阿奎罗、梅西和罗霍，三人都是很关键的，原因是阿奎罗的进球是罗霍助攻，导致对手3名球员都无法解决这次险情，阿奎罗的个人能力也是很明显的。梅西的进球是巴内加的长传球送出的机会，传球很富有想象力，但是已经有过这样的尝试，法国队的防守是不会给阿根廷人这样的机会的，这就需要梅西和队友们做更多的改变。第三球是梅卡多的右路传中机会，罗霍的进球的确漂亮，但是曼联悍将想要在法国队的身上再下杀手的确有难度。