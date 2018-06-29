



凌晨英格兰0比1不敌比利时，基本全替补阵容出战的确是在对比彼此板凳的厚度，因为赛前人们都在谈论上半区的风险，所以球员们也没有竭尽所能的在比赛中力求胜局，这的确有点为难这些年轻球员了。本届世界杯最大的元素就是颠覆人们的预测，当大家都认为预判两队会战平，英格兰随后要遭遇更强的球队的时候，却没成想贾努扎伊却在下半场进球，导致比利时小组第一出线，处于上半区的死亡之组中。

有人会认为贾努扎伊太想表现了，或是大脑短路了，所以才会让比利时陷入更难的处境中，就连比利时主帅都没有庆祝这粒进球。这也说明球迷们的这个担忧的确是存在的，不过结果已经产生比利时上下也只能全力以赴了。

英格兰虽然避开了强队居多的上半区，但是接下来淘汰赛打黑马成色十足的哥伦比亚也没有绝对的把握，这支球队是俄罗斯世界杯第一轮小组赛输球却能晋级的球队，其他首轮输球的全部已经出局，这一点也在力证该对的顽强。本届世界杯爆冷很多，所以英格兰也需要防备这个隐患。

值得一提的是哥伦比亚的三轮小组赛都遇到困境，首轮过早吃到红牌加点球的套餐，即便搏命到最后也只能1比2不敌日本。此后的两场比赛都因为意外和伤病而在上半场被迫换人，这说明球队过早的遭遇了其他球队没有的困境，这对于球队却是有利好面的。球队首轮比赛的进球是金特罗的定位球破门，视频裁判判定皮球整体越过了门线。那场比赛即便少打一人的情况下哥伦比亚射门8比14，射正3比5，角球3比6，越位2比1，的确是韧性十足。

3比0波兰的比赛中J罗首发送出2次助攻，法尔考打进第一粒进球，双神归位之后的哥伦比亚更为强势，莱万则成为了两人的陪衬。这场比赛的第1粒进球是J罗开角球，夸德拉多得球回敲金特罗，后者传给J罗挑传助攻米纳头球破门，可以看出两战中金特罗都是极其关键的。第2球依旧是金特罗直传球助攻法尔考捅射建功，这场比赛的对手是这个小组最强的种子球队，但是却被哥伦比亚完虐。球队的第3球依旧是J罗在后场传球给到夸德拉多的身后，帮助队友单刀球破门，J罗的威力也在这场比赛中显露无疑。

加上末尾一战1比0力克塞内加尔比赛中米纳的进球，哥伦比亚最具的威胁的球员可不止是J罗和法尔考，金特罗、米纳、夸德拉多都是可能威胁到任何队友球门的杀手，而且这几人的连线很是默契，这些都会给英格兰制造难题，并可能拿下对手晋级。目前最令哥伦比亚担心的是J罗在接下来的比赛中能否出战，因为末战他只打了10分钟的比赛就因伤下场，而淘汰赛没有他的确很难晋级。相关的数据显示J罗近7场世界杯的比赛中参与了10粒进球，打进6球，送出4次助攻，的确是足够高效的，而本届世界杯则延续了之前的高效率，因为是在有伤病的情况下做到的，所以更为可贵。

对阵波兰一战哥伦比亚射门13比8，射正4比2，角球5比7，过人14比4，黄牌0比2，可以看出在球队赢球的情况下没吃牌也的确利于随后全员出战。值得一提的是在J罗因伤下场的末战中，依旧是金额罗开出的角球中米纳头球破门的，巴萨后卫在小组赛中的表现的确令人惊喜。哥伦比亚这场比赛射门4比7，射正2比3，角球3比1，2次射正就洞穿了球门，再度例证球队在困境中的能量。