本届世界杯第一场0比0的比赛是法国平丹麦，这场比赛备受争议，比赛中现场球迷也报以足够多的嘘声，但是依旧无法起到激励球员更为努力的踢球，所以这场比赛之后球迷也对这两支球很不齿。因为随后阿根廷和克罗地亚晋级，所以淘汰赛阶段多数球迷都会支持后面这两支球队。

法国主帅德尚在赛后接受访问中表示球队也想进球，但是也不能不顾一切的拼命，言外之意也是不想有伤病和意外产生。因为这场比赛如果丹麦取胜就能获得小组第一，平局的话法国队能保第一的位置，丹麦同样无忧获得第二晋级的资格，因此两队都做了一些轮换，比赛中也比较留力。

虽然多数球员会选择适度留力，但是在法国队阵中还是有全力以赴的球员，这场比赛中坎特和格里兹曼以及吉鲁还是比较拼的。比赛一开始格里兹曼就因为踢倒了西斯托而被裁判警告，因为开场阶段丹麦的进攻比较频繁，所以防守端是要给予一些压力的。坎特是一如既往的稳健，对手的进攻再频繁也会被拦截和抢断，队内的进攻球员则可以更无忧的施压对手防线，所以即便比赛中法国队压得很靠上，但是反击机会也没有太大的威胁，这就是因为坎特的拦截和保护到位。

法国队随后进攻不断展开，吉鲁接队友传球直接打近角，赢得角球机会，这次角球瓦拉内抢到头球攻门可惜偏出了。此后吉鲁还在角球的争夺中占据优势，登贝莱开出的角球吉鲁没抢到第一点，但是却在争抢中导致凯尔受伤倒地。

格列兹曼随后不断带球传中和在右路突破，但是面对对手的严防并没有给队友制造射门的机会。轮换了一些球员之后，法国队默契度不足也很明显。因为之后来自格列兹曼突破后传到禁区，却没有人意识到，结果浪费了这次进攻机会，这就是典型的欺骗了对手，也蒙住了队友的进攻机会。格列兹曼随后在禁区内得到机会，但是当他想转身射门的时候，被对手干扰错失了射门机会，随后再度威胁球门只是起到了敲山震虎的作用。

吉鲁虽然在场上，但是边路传中找锋霸的次数并不多，所以大将并没能获得更多的支持，上半场末尾一次下底传中的机会找到吉鲁，因为球速过快而没能形成射门。随后格里兹曼给吉鲁做球形成射门，可惜被吹越位在先。格列兹曼的速度是占优的，但是和吉鲁的化学效应是没有达成的，所以两人配合不到位也让上半场的一些机会浪费了。这样的情况也需要德尚好好思考，在随后的淘汰赛中浪费机会是很致命的，因此首发阵容或许还会有一些调整。再就是针对性的在战术上有一些变化，是选择更多的给格列兹曼射门的机会，还是更多的信任吉鲁禁区内头槌的得分能力。当然也有人认为博格兰的突施冷箭也可以指望，不过那的确不是太容易发生的事情。

下半场法国主帅派上了门迪，后者登场后就形成传中机会，格列兹曼得球后依旧无法完成转身，随后门迪再度在左路底线挑传到禁区，但是裁判却在这个时候吹了格列兹曼犯规。随后主帅就将这位核心球员换下了，格列兹曼只能寄望在淘汰赛的比赛中祭出更为出色的表现。

换人之后两队在球场的表现不太正常，都不想太多消耗体能也是很明显的。这场比赛法国射门11比4，射正3比1，角球4比2。格列兹曼2次射门都射正，吉鲁3次射门无射正，寄望这样的低效率只是因为有一些留力，否则淘汰赛岂不要直接送阿根廷晋级了？



