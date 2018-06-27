



世界杯D组的比赛总是会让人兴奋，冰岛逼平阿根廷让球迷看到除了英格兰还有更强的球队会在这个黑马身上失分，但是尼日利则告诉世人自己可以零封这个劲敌。克罗地亚则告诉所有人小组三支球队都是自己的手下败将，三场比赛球队零封阿根廷和尼日利亚，打进7球只失1球，这样强大的对手也令和法国打默契球平局晋级的丹麦很害怕，莫德里奇率领的球队则有望能更进一步。

莫少曾是热刺阵中绝对的新星，也曾被切尔西不断索求但是却难以引入阵中。皇马最终如愿获得这位大将，有他助力球队才能赢得那么多的冠军奖杯，必须承认的是热刺双子星贝尔和莫德里奇是皇马近几个赛季不断斩获冠军的绝对功臣。一直都很喜欢莫少，不仅仅是因为球技出色，还因为他的大局观和大赛中的淡定和沉着，可以说任何球队都需要这样的球员。

有人认为莫德里奇是克罗地亚的遥控器，是球队的大脑，也是球队的精神领袖，他的确胜任一切的赞美之词。外表如书生一般的他在球场上从不吝啬自己的体能，每场比赛他从不懈怠，球场内外也从没有不利的传闻。他的脚下技术和远射都是得分的利器，他对于球队攻守转换极其重要。在对阵阿根廷的比赛中，他和球队一起让梅西无法更多的碰到球，这样一点的确制约了目前最顶级的球星。但是在赛后莫少公开表示自己和球队会拿下冰岛，助力阿根廷晋级，而事实上他没有食言。

在克罗地亚对阵冰岛的比赛中他首发出战，虽然打了65分钟的比赛就被换下，但是在比赛中不遗余力的拼战也是有目共睹的。这场比赛上半场莫德里奇送直传球帮助佩里西奇形成射门，可惜偏出了立柱，随后接科瓦契奇的横传球自己射门再度偏出门柱，可以说这两次进攻机会都是有威胁的，只是运气不太好。下半场一开始莫德里奇就差点送助攻，当时巴德利接莫少传球直接大力抽射却击中了横梁，随后后者拦截了对手解围球杀入禁区过掉对手球员将球打进，可以说下半场克罗地亚更加发力了，进球也比较早。

或许是因为1球领先了，所以主帅处于保护就换下了莫德里奇，但是他在球场的努力也继续激励着队友尽力争夺胜局，因此才有了末尾的绝杀球。莫德里奇本场有1次射门，传3次威胁球，54次传球成功率92.59%，作为中场的组织者他能给予队友足够的支持和机会。同样冰岛的竭力也反衬出克罗地亚的强势，虽然一胜难求出局，但是相信所有人都不会忘记冰岛。

在克罗地亚3:0战胜阿根廷队的比赛中莫德里奇获得全场最佳，一记世界波足够惊艳，全场比赛2次射门1次射正就进球了，对于球队的关键性的确是第一位的。目前莫德里奇为克罗地亚出场已经超过100次，小组赛三轮都有极其出色的表现，这也预示着本届世界杯能突破球队历史最好成绩。