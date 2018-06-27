



阿根廷晋级，梅西的进球是敲山震虎，而罗霍的进球则有更多的杀伤力，因为在比赛的末尾进球就等于终结了对手的希望。在英超有很多带刀后卫绝杀比赛的例子，但是在世界杯的赛场多数还是锋线和中场球员们建功，因此罗霍也成为赛后人们热议的焦点。

从罗霍赛后的一些话来看球队备战上是做足了准备的，中场出场前梅西甚至告诉队友们有机会就射门，给予了大家开火权，这样的支持和信任也是罗霍能进球的关键。此外下半场被换上的球员也都有起脚射门，这一点更揭示了罗霍所说是属实的，球队唯一的目标就是进球和晋级，至于是谁成为英雄并不是最重要的，这一点也打破了部分球迷认为梅西在阿根廷队内是球霸的传言。

罗霍赛后还表现赛前自己和朋友们说自己会进球，结果大家都笑了，这一点也揭示了人们并不看好梅西、阿奎罗以及伊瓜因之外的球员能斩获进球，因为在人们的惯性思维中阿根廷的火力权基本都交给梅西和另外两员大将来完成。相信对手也是这样认为的，所以对梅西的限制也是无处不在，但是罗霍证明了有雄心的人是可以成为关键先生的，何况4年前的世界杯赛场上他就曾洞穿了尼日利亚的球门，而且是锁定胜局的第三球，那场比赛同样是小组赛阿根廷3比2拿下了尼日利亚。

本场比赛中罗霍只有1次射门就破门了，此外还传1次威胁球，2次抢断，5次解围，2次犯规，1次被犯规，59次传球42次传准，由此可见在比赛中找寻良机不犹豫射门的重要性。大战中最考验的是球员把握机会的能力，面对机会的冷静和果断也很重要，这就是球员和球星的区别。

罗霍在曼联也并不顺利，上赛季因为受到伤病的影响，只为球队出战了10场比赛，但是今年还得到了俱乐部的续约合同，这的确证明穆帅是看中这名27岁的悍将的。罗霍是2014年8月加盟曼联的，为红魔已经出场105场比赛打进2球送出4次助攻，因为是能打边后卫和中后卫的多面手所以受到主帅的重视。庆幸的是即便上赛季饱受伤病，阿根廷主帅还是选择重用罗霍，这一点也是球队晋级的一个关键点。

小组赛三场比赛阿根廷打进3球，梅西、阿奎罗和罗霍是进球的功臣，面对实力较弱的对手如此乏力的表现，接下来对阵进攻群强大的法国则需要应变和竭力拼战才行。目前球队唯一的利好是赢得了更多人群的支持，而法国末轮踢了一场极其慵懒的比赛也引发了球迷们的不满，所以两军对垒相信支持阿根廷的人会多一些。再就是一场关键的比赛后，球队都会协力作战，多点开花的话才能赢球的几率，阿根廷阵中需要更多个罗霍这样的潜在得分手。



